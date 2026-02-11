Festival de música
Luna Ki abandonó el Benidorm Fest tras sufrir un episodio de ansiedad
La agencia de representación de la artista aclara que la cantante "tuvo que abandonar el recinto justo al finalizar su actuación, antes de que dieran comienzo las votaciones"
Alba Giraldo
La cantante Luna Ki abandonó el plató del Benidorm Fest este martes, durante la primera semifinal del concurso, tras un "episodio de ansiedad", como ha confirmado ahora su agencia de representación en un comunicado. Como anunciaron los presentadores durante la gala, la artista se ausentó tras su interpretación de 'Bomba de amor' y no estuvo presente durante las votaciones del festival.
"Queremos aclarar que Luna tuvo que abandonar el recinto justo al finalizar su actuación, antes de que dieran comienzo las votaciones", han informado desde Glass Agencia. Según han explicado, la artista "sufrió un episodio de ansiedad que requirió atención inmediata y su retirada del foco público".
"Detrás de la artista que se sube al escenario hay una persona sensible; la salud y bienestar emocional de Luna están, y estarán siempre, por encima de cualquier comrpomiso profesional o espectáculo", han añadido desde la agencia, pidiendo a su vez "responsabilidad, empatía y respeto en este momento tan delicado".
La productora ha agradecido a RTVE, María Eizaguirre, directora de comunicación y participación de RTVE, y César Vallejo, jefe de la delegación española de Eurovisión, "su trato humano, su comprensión y el apoyo brindado a la artista". Finalmente, han aclarado que Luna Ki se encuentra ahora mismo "descansando" y acompañada de sus seres queridos.
