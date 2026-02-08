En '¡Vaya fama!'
La abogada de la familia de Edwin Arrieta responde a Silvia Bronchalo y la acusa de victimizarse: "Edwin merece un respeto"
Beatriz Uriarte, abogada de la familia de Arrieta, desvela si los padres de Edwin ha visto la entrevista de Silvia Bronchalo
La madre de Daniel Sancho rompe su silencio y explica por qué ha decidido hacerlo: “Tengo que priorizar su vida a mis principios”
Kevin Rodríguez
La abogada de la familia del cirujano Edwin Arrieta se ha pronunciado en '¡Vaya fama!' tras las declaraciones de Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, después de que ésta rompiera su silencio televisivo en 'De viernes' y explicara por primera vez cómo está viviendo todo lo ocurrido.
A pesar de que Bronchalo habló en el programa de Santi Acosta y Bea Archidona en buenos términos sobre la familia Arrieta e incluso empatizaba con ella, la letrada tiene otra lectura y asegura que es una manera de victimizarse: "Se mueve entre la fina línea, entre empatizar con la familia, pero a la vez se victimiza. Esto no le hace ningún bien a la familia".
Además, Uriarte ha comentado que la familia de Edwin ha visto las declaraciones: "Siempre prefieren no ver estas cosas pero al final por una vía o por otra les termina llegando".
"Tiene todo el derecho del mundo a hablar, pero no paramos de repetir lo que era Edwin o lo que no era. Edwin es una persona que está fallecida, con lo cual merece un respeto", ha añadido la abogada, que ha pedido prudencia a la madre de Daniel Sancho.
"Creemos que si que la ha tenido, pero también ahora lo que queremos es que haya coherencia. Es cierto que la sentencia no es firme, pero también es cierto que hay una persona fallecida. Con independencia de que estemos hablando de un homicidio o una asesinato eso hay que resarcirlo. ¿De verdad no puede indemnizar en una mínima parte a la familia? No estaría de más que esas palabras tan bonitas que les dedica vengan acompañadas de algún gesto", remataba.
