En 'Universo Calleja'
Santi Millán confiesa cómo reaccionó su mujer al ver su famoso vídeo íntimo: “Me lo mandó ella y me preguntó si era yo”
El presentador de ‘Got Talent’ habló del episodio durante su participación en ‘Universo Calleja’, asegurando que no afectó a su relación
Kevin Rodríguez
Santi Millán volvió a referirse al polémico vídeo íntimo que se filtró hace años en las redes sociales durante su reciente aparición en el programa de Jesús Calleja. El presentador, siempre con su característico tono desenfadado, aseguró que aquel episodio “ya está caducado” y que hoy lo mira con humor.
Durante la charla en Canadá con Calleja, Millán bromeó sobre cómo se vivió la difusión de las imágenes: “Claro que se puede hablar, pero ese ya está olvidado”, dijo entre risas y añadía sobre las reacciones de sus amigos.
El momento más comentado llegó cuando el también actor explicó cómo se enteró de lo sucedido gracias a su mujer. “Me lo mandó ella y me preguntó si era yo, porque en casa nunca me había visto así”, contó Millán, negando que la situación provocara una crisis en su matrimonio.
Millán repasó el tema sin tapujos y recordó que, pese a haber sido un momento incómodo, su relación con Rosa Olucha —con quien está casado desde 2009— nunca se vio afectada por la viralización de ese contenido privado.
