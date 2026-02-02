En 'Y Ahora Sonsoles'
Sonsoles Ónega recuerda su momento más especial con Fernando Esteso: "No lo olvidaré nunca"
La presentadora entrevistó al actor meses antes de fallecer
Kevin Rodríguez
Tenerife
La muerte de Fernando Esteso ha sacudido al mundo del espectáculo. El actor falleció este domingo a los 80 años tras unos días ingresado por problemas respiratorios.
Y a esta triste noticia se le suman cada vez más reacciones y una de las últimas ha sido la de Sonsoles Ónega, con quien el actor tuvo una entrevista meses antes de fallecer.
El hijo de Esteso quiso agradecerle a la presentadora aquella entrevista, que según él "le enamoró". Una charla que para nuestra Ónega también fue de lo más especial, según confiesa.
"Fue de esos momentos que te regala la televisión, ponerte a charlar sin límites con un grande de este país. No lo olvidaré nunca", reconoció la presentadora.
- Los dueños alemanes del Caló des Moro y Cala s’Almunia solicitan vallar el acceso
- Mallorca se prepara para la borrasca Leonardo: así afectará al inicio de febrero
- El motivo por el que cientos de restaurantes en Mallorca cierran sus puertas de manera definitiva
- La especulación llega a los pueblos del interior de Mallorca: se alquilan habitaciones por más de 1.000 euros mensuales en la Part Forana
- Agente inmobiliario, sobre Pere Garau: 'Los escandinavos compran pisos aquí porque es más barato que Santa Catalina
- Los vecinos de Santa Pagesa de Palma marchan en silencio por la paz
- La suspensión de Sant Sebastià pasa una alta factura a bares y restaurantes y agrava el mal enero de viento y lluvia
- El Govern no convence a las navieras para que sigan bajando los cruceristas en Palma