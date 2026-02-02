Mari Cielo Pajares, destrozada con su adiós a Fernando Esteso: "Ojalá en un futuro nazcan valientes que nos hagan reír así, sin temor"

Mari Cielo Pajares ha utilizado sus redes sociales para despedirse públicamente de Fernando Esteso. Lo ha hecho a través de un vídeo y un texto en los que ha querido rendir homenaje tanto a su trayectoria profesional como al vínculo personal que mantenía con su familia desde hace décadas.

En el vídeo, Mari Cielo subraya la dimensión artística y humana del actor, a quien define como una figura imprescindible del humor en España. “Hoy nos toca decirle adiós a uno de los grandes de este país, a Fernando Esteso. Uno de los grandes humoristas y una gran persona”, afirma. Además, recuerda la estrecha relación que le unía a su padre: “Era como el hermano de mi padre y toda mi infancia ha estado ahí, tanto en la pantalla como en casa”.

La despedida continúa con un mensaje directo a los medios de comunicación, en el que pide que el foco se ponga en su legado profesional. “Pido por favor a los medios que se centren en la maravillosa carrera que ha tenido este hombre, que nos ha hecho reír a toda España, y que respeten su vida personal”, solicita, antes de cerrar con unas palabras finales: “Allá donde estés, Fernando. Besito”.

En el texto que acompaña al vídeo, Mari Cielo profundiza aún más en el impacto emocional de la pérdida. “Decirle ‘adiós’ a Fernando Esteso es algo que de forma irracional piensas que nunca va a suceder”, escribe, evocando los recuerdos de infancia y las primeras carcajadas asociadas a su figura. También relata una conversación especialmente dura con su padre tras la noticia: “Hablar con mi padre, cuando parte de él se ha ido con Fernando hoy, ha sido tremendo”.

La publicación concluye con una reivindicación del espíritu que compartieron Fernando Esteso y Andrés Pajares. “No han sido compañeros, no han sido hermanos, han sido dos gemelos de espíritu libre”, afirma, destacando su valentía para hacer humor en tiempos de censura. “Orgullosa de su legado y ojalá en un futuro nazcan valientes como ellos que nos hagan reír así y sin temor. Te quiero, Fernando”, concluye.