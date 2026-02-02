Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

IB3 estrena el programa ‘Obert per Vacances’, sobre el turismo en Baleares

IB3 estrena el programa ‘Obert per Vacances’, sobre el turismo en Baleares / IB3

EFE

Palma

IB3 Televisió estrenará este viernes, a las 22.30 horas, el programa Obert per Vacances, un nuevo espacio televisivo dedicado al turismo en las Islas Baleares y a los distintos ámbitos del principal motor económico del archipiélago.

Presentado por Marta Ferrer, el programa ofrece una mirada integral al pasado, el presente y el futuro del turismo en las islas y se estructura en diferentes secciones que abordan el sector desde múltiples perspectivas.

Entre ellas, “Ascensor” y “De Sempre”, centradas en la historia y evolución de lugares y negocios emblemáticos, y “Quin Flow”, que muestra experiencias vinculadas a la cultura, la gastronomía y el territorio.

El espacio incluye también secciones como “La Maleta”, con historias personales de profesionales, turistas y familias vinculadas a Baleares; “Qui és qui?”, dedicada a perfiles de trabajadores del sector turístico; “L’Economat”, centrada en empresas proveedoras; y “Futurisme”, que da visibilidad a iniciativas orientadas a un turismo sostenible y con visión de futuro.

Torn de paraula

Además, IB3 recupera esta semana una nueva temporada del espacio de debate Torn de paraula, que se emitirá las noches de los martes a partir de las 23.15 horas. El programa está dirigido por José María Castro y codirigido y presentado por Joan Miquel Perpinyà.

El espacio contará cada semana con cinco analistas de los principales medios de comunicación de Baleares y mantiene su apuesta por un periodismo analítico, pedagógico y comprometido con la ciudadanía.

