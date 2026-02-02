IB3 estrena el programa ‘Obert per Vacances’, sobre el turismo en Baleares

IB3 Televisió estrenará este viernes, a las 22.30 horas, el programa Obert per Vacances, un nuevo espacio televisivo dedicado al turismo en las Islas Baleares y a los distintos ámbitos del principal motor económico del archipiélago.

Presentado por Marta Ferrer, el programa ofrece una mirada integral al pasado, el presente y el futuro del turismo en las islas y se estructura en diferentes secciones que abordan el sector desde múltiples perspectivas.

Entre ellas, “Ascensor” y “De Sempre”, centradas en la historia y evolución de lugares y negocios emblemáticos, y “Quin Flow”, que muestra experiencias vinculadas a la cultura, la gastronomía y el territorio.

El espacio incluye también secciones como “La Maleta”, con historias personales de profesionales, turistas y familias vinculadas a Baleares; “Qui és qui?”, dedicada a perfiles de trabajadores del sector turístico; “L’Economat”, centrada en empresas proveedoras; y “Futurisme”, que da visibilidad a iniciativas orientadas a un turismo sostenible y con visión de futuro.

Torn de paraula

Además, IB3 recupera esta semana una nueva temporada del espacio de debate Torn de paraula, que se emitirá las noches de los martes a partir de las 23.15 horas. El programa está dirigido por José María Castro y codirigido y presentado por Joan Miquel Perpinyà.

Noticias relacionadas

El espacio contará cada semana con cinco analistas de los principales medios de comunicación de Baleares y mantiene su apuesta por un periodismo analítico, pedagógico y comprometido con la ciudadanía.