¿La próxima semana?
¿Cuándo se llevan el bote de 'Pasapalabra'?: Manu y Rosa, invitados confirmados de 'El Hormiguero'
Pablo Motos ha disparado todas las especulaciones sobre el día en que podría caer el premio millonario
Redacción Yotele
‘El Hormiguero’ ha encendido todas las alarmas entre los seguidores de ‘Pasapalabra’. El programa de Pablo Motos anunció que el próximo jueves recibirá como invitados a Manu y Rosa, los dos concursantes que se están disputando el bote del concurso de Antena 3. Un movimiento que no suele ser casual y que apunta directamente a que el acontecimiento histórico en el espacio presentado por Roberto Leal se producirá ese mismo día.
No sería la primera vez que Antena 3 utiliza esta estrategia. En anteriores entregas del bote, los concursantes protagonistas visitaron ‘El Hormiguero’ el mismo día en el que se emitió la resolución del premio, sirviendo el programa de access prime time como antesala del gran momento. Una fórmula que la cadena ya ha explotado con éxito y que vuelve a cobrar fuerza con este anuncio.
Además, el orden de emisión refuerza aún más la teoría. Primero ‘El Hormiguero’ y, justo después, un especial de ‘Pasapalabra’, una jugada pensada para arrastrar audiencia y maximizar el impacto de uno de los hitos televisivos del año. La visita conjunta de Manu y Rosa encaja a la perfección con ese planteamiento y con un desenlace que ya estaría grabado.
Por todo ello, las especulaciones se disparan y todo apunta a que el próximo jueves se repartirá el mayor bote de la historia de ‘Pasapalabra’. Aunque Antena 3 no lo ha confirmado de forma oficial, las pistas son claras y el precedente juega a favor de una noche que promete ser histórica para el concurso y para la cadena.
