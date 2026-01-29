'El Hormiguero'
Glòria Serra destapó en 'El Hormiguero' el desconocido origen de su famoso tono de voz: "Me da vergüenza"
La periodista visitó el programa de Pablo Motos para promocionar el 15 aniversario de 'Equipo de Investigación'
Kevin Rodríguez
Glòria Serra acudió anoche a 'El Hormiguero' para promocionar el 15 aniversario de 'Equipo de Investigación', que se celebrará mañana viernes con un nuevo y especial reportaje en laSexta.
La periodista aprovechó su visita al programa de Pablo Motos para destapar el origen de su famoso y reconocible tono de voz: "Yo vengo del periodismo del sujeto, verbo y predicado. Creamos el programa 'Equipo de Investigación', pero no conseguíamos arrancar", comenzó explicando ante la pregunta del presentador.
"En una reunión mi jefa nos dijo que teníamos que probar a añadir intensidad. Ese programa siguiente era el de 'La guerra del pan', le metimos música y yo comencé a cambiar el tono de voz, muy exagerado", reconoció la presentadora.
Por último, Serra explicó cómo ha ido controlando su tono a medida que han pasado los años al frente del programa: "Al principio lo hacía gritando, ahora lo veo y me da vergüenza, pero con el tiempo he aprendido a ir modulando el tono. Ha sido un camino largo de aprendizaje".
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- Martirio: 'Estamos demasiado callados con todo lo que nos están metiendo
- Tarjeta única de transporte en Mallorca: pasos para sacársela en la nueva sala de la estación intermodal de Palma
- Un hotel de lujo de Mallorca es propiedad de un banquero iraní acusado de financiar a la Guardia Revolucionaria Islámica
- Condenado por obligar a trabajar todos los días a su cuidadora
- Alumnos del IES Joan Alcover a Vera: 'Queríamos comunicarte que haremos huelga el día 11 de febrero como protesta por el estado del instituto
- El emblemático hotel Palacio Avenidas de Palma afronta una reforma integral y la modernización de sus 69 habitaciones
- Habla el okupa del Secar de la Real: «Yo también estaría enfadado si okuparan mi casa»