Tamara Falcó habla por primera vez sobre la polémica de Julio Iglesias en 'El Hormiguero' y sorprende con sus postura: "Estoy de acuerdo..."
La colaboradora se ha pronunciado en la tertulia del programa, que este jueves ha recibido a Can Yaman
Kevin Rodríguez
'El Hormiguero' recibió esta noche a Can Yaman tras su denteción en una redada antidrogas, pero la expectación se trasladó al tramo final del programa, en la tertulia de actualidad por ver la primera reacción de Tamara Falcó sobre el caso de Julio Iglesias.
El cantante tiene un vínculo directo con la colaboradora televisiva al ser el padre de tres de sus hermanos y además, el exmarido de su madre, Isabel Preysler.
"Estoy de acuerdo en que no tiene buena pinta porque ya sea verdad o no, hay un daño gigantesco y reputacional", comenzó diciendo la exconcursante de 'MasterChef', reconociendo la magnitud del caso.
"Hay una investigación abierta, pero sí que evidentemente para mí es tío Julio y, para mis hermanos, su padre", intenta explicar la colaboradora. "Es gravísimo y tristísimo. Estamos esperando a que la justicia haga su trabajo y que tío Julio salga ileso de esto", ha deseado.
- El malestar docente se democratiza: la Educación Primaria registra un importante repunte de ansiedad y conflictos
- Muere un joven de 18 años mientras dormía por el derrumbe del tejado de una vivienda en Manacor
- La Aemet avisa: se esperan lluvias en Palma durante los tardeos de Sant Sebastià
- Una pasajera del avión de Turkish Airlines aterrizado en El Prat alertó de un mensaje de que iba a explotar una bomba
- Derrumbe mortal en Manacor: 'El niño de 12 años estaba atrapado bajo un metro de escombros
- Pierce Brosnan y Helen Mirren visitan la capilla de Miquel Barceló en la Catedral de Mallorca
- Derrumbe mortal en Manacor: la Banda de Música despide a Miguel Ángel, saxofonista de 18 años
- Un vecino de Palma pide a Felipe VI ayuda para recuperar el Paseo Marítimo