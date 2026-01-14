Horarios y programación para Sant Antoni 2026: IB3 se vuelca con más de 12 horas diarias de retransmisiones en directo

IB3 ofrecerá los próximos 16 y 17 de enero una programación especial de Sant Antoni 2026, con más de doce horas diarias de emisiones en directo, para acercar a los espectadores los principales actos de esta celebración tradicional en Mallorca y Menorca.

Las Completes de Manacor y Artà, las Beneïdes de Muro, los Tres Tocs de Ciutadella y el Pi de Sant Antoni de Pollença figuran entre los eventos más destacados que se podrán seguir en directo, con una cobertura que trasladará a los hogares el ambiente, el simbolismo y la intensidad de la fiesta.

Informativos y programas, a pie de calle

Con motivo de esta cobertura especial, los servicios informativos de IB3 saldrán de los platós y se desplazarán a los principales escenarios de la fiesta. El viernes 16, Sílvia Pol presentará el Informatiu Migdia desde Manacor, mientras que Joan Martí hará lo propio por la tarde desde sa Pobla.

Viernes 16 de enero

La programación especial arrancará a las 9.00 horas con Al Dia, presentado por Marta Garau, que dará el pistoletazo de salida a la fiesta con imágenes del primer baile de los dimonis de Artà y conexiones en directo con diferentes municipios.

A continuación, Ara Anam tomará el relevo con conexiones desde sa Pobla, Algaida, Capdepera, Sant Llorenç y Manacor, además del seguimiento del baile de los Cossiers de Algaida.

Al mediodía, IB3 Notícies Migdia se emitirá desde el Ajuntament de Manacor, con la salida y el baile de los dimonis como protagonistas, junto a un seguimiento de la fiesta en distintos puntos de Mallorca.

Desde las 17.00 horas, Cinc Dies desplegará sus equipos para cubrir los actos previos a la revetlla, con retransmisiones en directo de las Completes de Artà y Manacor, el Ceremonial de la Sanción Histórica de sa Pobla, el baile de los dimonis de Muro y el correfoc de Muro.

Para hacerlo posible, IB3 contará con cuatro unidades móviles situadas en sa Pobla, Manacor, Artà y Muro, con Antònia Ferrer informando a pie de calle desde sa Pobla.

Por la noche, IB3 Notícies Vespre se emitirá desde sa Pobla con Joan Martí, incluyendo el tradicional baile de dimonis y caparrots y el espectáculo piromusical. A las 20.45 horas, el correfoc de Muro se ofrecerá en directo por streaming y plataformas digitales, presentado por Martina Ramis, y más tarde se emitirá por televisión tras el especial de Jo en sé més que tu.

Sábado 17 de enero

El sábado, Ara Anam retransmitirá como acto central la procesión de los Tres Tocs de Ciutadella, presentada por Vanessa Ortí, con conexiones a distintos puntos de las Islas para seguir las beneïdes y los preparativos de las carrozas de Muro.

A partir de las 14.00 horas, IB3 Notícies Migdia ofrecerá un resumen de las mejores imágenes de los días previos y dará paso a la retransmisión de las Beneïdes de Muro, narradas por Martina Ramis y Felip Munar. Ya por la tarde, desde las 18.00 horas, Neus Albis conducirá la retransmisión del Pi de Sant Antoni de Pollença, uno de los actos más esperados del invierno mallorquín.

Programación especial también en IB3 Ràdio

IB3 Ràdio también se sumará a la celebración con una programación especial. El viernes 16, Al Dia retransmitirá en directo el primer baile de los dimonis de Artà desde las 9.00 horas. Téntol saldrá a la calle con conexiones desde Artà, sa Pobla y Manacor, mientras que Xiu-Xiu se trasladará a sa Pobla para seguir las Completes y el inicio del espectáculo pirotécnico.

El sábado 17, La Gran Vida conectará con Menorca para vivir los actos más destacados de la jornada, y Clara Aymamí narrará en directo la procesión de los Tres Tocs de Ciutadella.