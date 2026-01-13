Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subidas alquiler MallorcaCrisis en el MallorcaPierce Brosnan en MallorcaCese jefa prevención de Riesgos LaboralesSant Antoni
instagramlinkedin

Nuevo presentador

'Allá Tú' estrenó nueva etapa en Telecinco con Juanra Bonet dedicándole un mensaje a Jesús Vázquez: "Es para ti"

El concurso arrancó en la tarde de Telecinco como sustituto de 'Agárrate al sillón'

Juanra Bonet en 'Allá Tú'

Juanra Bonet en 'Allá Tú' / TELECINCO

Kevin Rodríguez

Tenerife

'Allá Tú' estrenó ayer por la tarde su nueva etapa en Telecinco y lo hizo con nuevo presentador. Juanra Bonet salió al plató decidido a ganarse al público, pero primero quiso arrancar con un mensaje para Jesús Vázquez, el que hasta ahora era presentador del concurso.

"Yo no soy Jesús Vázquez", afirmaba Bonet al comenzar la emisión frente a la pena del público. "Ya me gustaría a mí. Yo no soy Don Jesús Vázquez, la persona que fundó cómo se hace 'Allá tú' en España, la persona que escribió el manual de instrucciones después de horas y horas y horas de programa", prosiguió el catalán.

"Ojalá ser como él. Don Jesús, mi respeto, mi admiración, gracias por elevar tanto el listón. Ojalá estar a la altura. Este aplauso es para ti. Y ya sabes que el aplauso es de la gente que ves y la que no estás viendo detrás de plató", terminaba diciendo el presentador, reflejando el cariño que le guarda el equipo de Gestmusic a Vázquez.

Ya en materia, Juanra se sentó en la silla y con su habitual humor afrontó el primer programa de la nueva etapa del concurso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents