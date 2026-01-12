Vuelta a casa
Dani Rovira regresa a RTVE tras la marcha de Marc Giró para ocupar el prime time de La 1 con un nuevo programa de humor
El actor presentará ‘Al margen de todo’, un formato con colaboradores del mundo de la comedia tras la despedida definitiva de ‘Late Xou’.
Carlos Merenciano
RTVE refuerza su apuesta por el entretenimiento con el regreso de Dani Rovira a la cadena pública. El actor y humorista se pondrá al frente de ‘Al margen de todo’, un nuevo programa de humor que se emitirá en La 1 en prime time y en el que desplegará su faceta más cercana al showman, acompañado por colaboradores vinculados al mundo de la comedia y la interpretación.
Con este proyecto, Rovira vuelve a RTVE, una casa que conoce bien. En el pasado ya fue uno de los rostros clave de la cadena al presentar varias ediciones de los Premios Goya y liderar 'La Noche D', espacio producido por Good Mood que se mantuvo varias temporadas en la parrilla y consolidó su perfil como presentador más allá del cine.
El anuncio del nuevo formato llega en un momento de reajuste en la oferta de RTVE. Hace solo unas horas se confirmaba la salida de Marc Giró, que ha fichado por Atresmedia para preparar un nuevo proyecto en laSexta. Antes de su marcha definitiva, a la cadena pública todavía le quedan por emitir dos entregas pendientes de 'Late Xou', tras las cuales el programa quedará finiquitado.
La llegada de ‘Al margen de todo’ parece diseñada, precisamente, para ocupar ese hueco en el prime time con una propuesta de humor más coral y reconocible para el gran público. Aunque RTVE aún no ha concretado la fecha exacta de estreno ni el elenco completo de colaboradores, la vuelta de Dani Rovira refuerza la estrategia de la cadena de apoyarse en rostros populares y formatos de entretenimiento para consolidar sus noches.
- Vecinos de Mancor de la Vall: 'Cada vez vemos a más personas, pero no las conocemos
- Jaime Anglada, en su primera entrevista tras el accidente: 'La música me está ayudando en la recuperación, el rock es la mejor de las medicinas
- Denuncian a la dueña de una tienda de novias de Palma por arruinar una boda
- El Govern frena por falta de agua la urbanización de un solar en Pla de na Tesa con capacidad para 85 viviendas
- Testimonio en primera persona: “Busco al hombre que me salvó la vida hace 35 años en Mallorca”
- El nuevo Paseo Marítimo renueva su oferta de restaurantes: De la brasería Mar Salada al japonés Roka o el nuevo bar Marítimo
- Un camarero de una cervecería de s’Arenal despedido revela un sistema de pagos en B
- La anomalía poblacional de Mallorca: los cinco pueblos que pierden vecinos