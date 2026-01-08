'El desafío' regresa a Antena 3 con la temporada más peligrosa: "Todos han tenido alguna lesión"

Hacer apnea; quemarse a lo bonzo; practicar la puntería y el equilibrio; realizar intrincadas piruetas en el aire; sumergirse en una bañera llena de hielo; tocar instrumentos musicales; sacar adelante una complicada coreografía... Estas son algunas de las pruebas a las que se enfrentarán los ocho famosos que participan desde este viernes 9 de enero en la sexta temporada del concurso 'El desafío', que estrena Antena 3 a las 22.00 horas.

Presentado por Roberto Leal, las verdaderas estrellas del concurso son las 'celebrities' que se atreven a superar complicadas pruebas que les llevan al límite tanto física como emocionalmente para embolsarse el premio económico y donarlo a una oenegé. "Es la temporada más peligrosa", insiste Jorge Salvador, director y productor ejecutivo del 'show'.

El récord de apnea

"Todos los participantes han tenido alguna pequeña lesión", añade, aunque matiza que antes de realizar las pruebas "los concursantes las han probado antes, así que llegan entrenados". Y hace otro 'spoiler': "Se bate el récord de apnea Rosa López de la tercera temporada, con más de cuatro minutos y 40 segundos sin respirar".

En este caso, los 'vips' que participan en 'El desafío' son María José Campanario, que ya participó como invitada junto a su marido, Jesulín de Ubrique, y que sufre de fibromialgia; el cantante Willy Bárcenas, líder del grupo Taburete; los 'influencers' Jessica Goicoechea y Daniel Illescas; la actriz y presentadora Patricia Conde; el periodista José Yélamo'; la cómica Eva Soriano, y el diseñador Eduardo Navarrete.

Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura

Los encargados de valorarlos serán, de nuevo, el jurado integrado por Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura. A ellos se sumará cada semana un 'vip' invitado, que les ayudará a puntuar y, de paso, se lanzará a hacer alguno de los retos. El primero será Manuel Carrasco.

El concurso, que ya tiene confirmada una octava edición, cerró su anterior temporada, que ganó Gotzon Mantuliz, como líder de la noche de los viernes con más de 1,4 millones de espectadores de media, 3,7 millones de espectadores únicos y un 15% de 'share'.