La gran apuesta de IB3 para el fin de año: estos son los cuatro presentadores de las campanadas

IB3 ya tiene lista su propuesta para despedir el año y dar la bienvenida al nuevo con una noche “muy especial” pensada para seguirla en familia desde casa. El plato fuerte llegará, como es tradición, con las campanadas de fin de año, que se emitirán en directo desde la plaza de Cort de Palma, convertida un año más en el epicentro de la celebración en Mallorca.

Los encargados de conducir esa cuenta atrás serán David Ordinas y Magdalena Serra, acompañados también por Pere Sánchez y Maria Pons, según ha informado la cadena en una nota de prensa.

La cadena pública prepara así una conducción coral para una de las emisiones más seguidas del año, que se iniciará a las 23:35 horas.

Programación especial antes de la medianoche: concurso, música y “Lalala”

Antes de que suenen las campanadas, la programación de IB3 incluirá una edición especial de Jo en sé + que tu. La cadena avanza que será un programa de dos horas y que contará con la participación de invitados VIP.

La velada se completará con actuaciones musicales y con un repaso a los mejores momentos de otro programa estrella de la casa: Lalala.

Cort, el gran escenario televisivo de la Nochevieja en Mallorca

La plaza de Cort, en pleno centro de Palma, volverá a ser el punto neurálgico de la retransmisión, con una emisión en directo para toda Baleares. IB3 apuesta por este enclave como símbolo de la celebración colectiva y como imagen de una Nochevieja muy mallorquina, con el corazón de la ciudad como telón de fondo.

Chenoa en TVE

Las campanadas de IB3 competirán con las protagonizadas por otra mallorquina, Chenoa, que será la presentadora del fin de año de TVE junto con Estopa.

La cantante y presentadora mallorquina fue la elegida para presentar las campanadas desde la Puerta del Sol tras la baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril.