Se desvela la irrisoria cifra que ha pagado Netflix por su campaña de 'Stranger Things' en el centro de Madrid: así se colará en las campanadas de RTVE y Atresmedia

La ambiciosa campaña de Netflix para promocionar ‘Stranger Things’ en pleno centro de Madrid tiene un coste mucho menor del que podría parecer. Pese al impacto visual del videomapping proyectado sobre la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid y la omnipresencia de la serie en la Puerta del Sol durante las Navidades, la plataforma apenas ha abonado cantidades simbólicas por el uso de algunos de los espacios públicos más codiciados del país.

El videomapping, un anuncio nocturno de ocho minutos con escenas y referencias a la serie, se ha proyectado en la Casa de Correos durante el puente de la Constitución y se ha extendido desde el 20 de diciembre hasta el final del año. En total, se realizarán 42 pases que se alternan con el espectáculo navideño previsto por el Ejecutivo regional. Según ha desvelado El Diario de fuentes del Gobierno madrileño, Netflix no paga ninguna tasa ni a la Comunidad ni al Ayuntamiento por esta acción, a pesar de tratarse de un uso publicitario de un edificio público emblemático.

La estrategia va un paso más allá en Nochevieja. Netflix ha logrado colocar el cartel "Feliz 2026" escrito con la fuente de ‘Stranger Things’ en el cartel de neón situado bajo el reloj de la Puerta del Sol, el plano al que apuntarán todas las retransmisiones de las campanadas, tanto las de RTVE como las de Atresmedia. De este modo, la serie se colará indirectamente en millones de hogares durante la despedida del año, sin necesidad de comprar espacios publicitarios tradicionales.

Donde sí existe una contraprestación económica es en el entorno de Callao. Desde el 22 de noviembre, Netflix mantiene una instalación de letras iluminadas alusivas a la serie en una de las zonas con mayor tránsito peatonal de Madrid, por donde pasan más de 120 millones de personas al año. Por esta acción, la plataforma paga al Ayuntamiento 1.528 euros en total, lo que supone unos 33 euros diarios por ocupar uno de los enclaves publicitarios más cotizados de la capital hasta el 6 de enero.

A este despliegue se suman otros elementos llamativos, como la escultura del Demogorgon sustituyendo al oso y el madroño, la tematización de accesos y andenes de la estación de Metro de Sol y el alquiler a Adif de espacios interiores para más publicidad de la serie. El coste de estas últimas campañas no ha sido comunicado oficialmente.

La operación vuelve a poner sobre la mesa la facilidad con la que Netflix accede a espacios públicos estratégicos en Madrid. No es un caso aislado: hace apenas unos meses, la multinacional celebró su décimo aniversario en España cortando un tramo clave de la calle Alcalá para un evento privado por invitación. Una política de puertas abiertas que ha permitido a la plataforma convertir el corazón de la capital en un escaparate privilegiado para su serie más emblemática, y por una cifra que muchos consideran irrisoria.