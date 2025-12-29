El duelo entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta' en 2025: un ganador y el 'efecto Rosalía'

El duelo entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta' marcó la temporada televisiva 2024-25. No solo por la batalla de audiencias, ya que por primera vez un rival le plantaba cara de tú a tú a Pablo Motos, sino también por la denuncia de David Broncano contra su competidor al quedarse sin invitado, lo que desató un pique a cara descubierta que no se recordaba desde hacía años.

El 'show' de Antena 3 se alzó finalmente como ganador en su primera temporada frente a frente y despidió el curso 2024-25 convertido de nuevo en el programa más visto de la televisión, con 11 años de liderazgo consecutivo.

Veinte años y 3.000 emisiones

Algo que ha afianzado a lo largo de este 2025, en el que el 'show' ha celebrado sus 20 años en antena y sus 3.000 emisiones, sin tanta tensión a flor de piel ante su principal rival. El mes de enero, de hecho, fue un punto de inflexión en el duelo entre 'El hormiguero' y 'La revuelta'.

Desde entonces, Motos se ha impuesto a su rival en la media de cuota de pantalla de todos los meses y, hasta junio, la distancia del 'show' de Trancas y Barrancas frente a Broncano no paraba de crecer. Si en enero era de solo 0,5 puntos, en junio alcanzó casi los cinco.

Rosalía y Broncano / RTVE

A partir de septiembre, la diferencia no ha sido tan acusada, pero el balance es claro: de los 150 días de emisión de ambos programas, 'El Hormiguero' se ha situado por encima en 135 ocasiones, lo que supone el 90% de sus enfrentamientos.

El tirón de Rosalía

Sin embargo, es curioso que la mayor audiencia en este 2025 la haya tenido 'La Revuelta'. La visita de Rosalía al plató de Broncano, el pasado 10 de noviembre, ha colocado al programa de La 1 como la segunda emisión más vista del año (sin contar las retransmisiones deportivas), solo superada por Eurovisión, con 2.706.000 telespectadores y un 20,4% de cuota de pantalla. Una entrevista que TVE recupera este martes 30 de diciembre con una reposición de 'La Revuelta' (21.45 horas).

El tercer puesto del podio es para 'El Hormiguero' con la vista de Mariano Rajoy el 13 de febrero (2.482.000 y 18,7%), a la que sigue la entrevista de Pablo Motos a Melody el 4 de junio (2.443.000 y 19,9%).

De Rajoy a Felipe González

El programa de Antena 3 se cuela otras tres veces más en el 'ranking' de las 10 emisiones más vista del 2025 exceptuando las retransmisiones deportivas: en el puesto seis con la entrevista a Isabel Preysler del 23 de octubre (2.416.000 y 20,1%), en el puesto ocho con Bertín Osborne y Sergio Ramos el 1 de septiembre (2.347.000 y 21,1%) y en el puesto 10 con Felipe González el 21 de mayo (2.303.000 y 18,4%).

Isabel Preysler en 'El hormiguero' / Atresmedia

En cambio, 'La Revuelta' solo consigue colarse una vez más en el 'top ten', en el puesto 7. Fue el 7 de enero con Belén Esteban (2.387.000 y 17,4%). Eso sí, ha demostrado su tirón convirtiendo en fenómeno literario a un autor prácticamente desconocido hasta que no pisó el plató del programa de La 1, Custodio Pérez.