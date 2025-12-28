En 'Fiesta'
Emma García frena 'Fiesta' para defender a Alexia Rivas y atizar a Olga Moreno: "Fue muy machista contigo"
La presentadora quiso pronunciarse en el enfrentamiento entre la exmujer de Antonio David Flores y su colaboradora
Kevin Rodríguez
El pasado viernes Olga Moreno ofrecía una entrevista en 'De viernes' en la que cargaba contra Alexia Rivas, una de las colaboradoras más críticas con ella. La ex de Antonio David se quejaba del pasado de la colaboradora de 'Fiesta' y hoy Emma ha paralizado el programa para responderle.
"Quiero recordarle de dónde venimos cada uno. Yo no salgo detrás de una pantalla con el amante de otra persona en directo", afirmó contundente Moreno en el programa de Santi Acosta.
"Desde hace 8 años, yo vengo de esta cadena. He estado de redactora, de reportera y haciendo videos, muchos tuyos. Vengo de la facultad y de haber currado como una burra. Todo me lo he ganado yo, con la carrera que me han pagado mis padres. Tú vienes de llevar 20 años hablando de los demás junto a tu exmarido y de vender tu vida", le contestaba Rivas esta tarde desde 'Fiesta'.
En ese momento, Emma García ha tomado la palabra para dejar claro lo que piensa sobre este asunto y cargar contra Olga: "No me ha gustado que Olga haya sacado ese tema. Te ha costado mucho superarlo, has sido muy valiente y te ha sido difícil salir de esa historia. Por eso yo siempre te doy la enhorabuena, Alexia".
"Creo que Olga no ha medido, porque te podría haber dicho muchas más cosas, pero esta parte es muy delicada. Me pareció una situación muy complicada y le diste la vuelta. Se te machacó y todo el mundo fue muy machista contigo", ha sentenciado la presentadora.
- Los padres escoltados de Alcúdia a Inca para dar a luz a su hijo: «Si no es por la Guardia Civil no hubiéramos llegado a tiempo al hospital»
- De la Fuente sigue a Leo Román: Hace diecisiete años que la selección española absoluta no lleva a ningún jugador del Mallorca
- Cerca de 2.200 jóvenes de Mallorca se disputan las 260 plazas de la tercera edición del programa 'Joves a la neu'
- La justicia obliga por primera vez en Baleares a pagar las horas de ferry a un camionero
- Encontronazo en el mercadillo navideño de sa Feixina: '¡Qué vergüenza, esta protesta es ridícula!
- Los empresarios aseguran que las horas de ferry de los camioneros las pagarán los consumidores
- La Audiencia deniega la libertad de los 22 encarcelados por la operación Enroque-Bal
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren este domingo 28 de diciembre en Mallorca