Realities
'La casa de los gemelos', bajo la lupa: Telecinco informa de la denuncia ante la CNMC por posible vulneración de la ley
La petición al organismo regulador plantea dudas sobre el encaje legal del programa dentro de la ley audiovisual
Kevin Rodríguez
La emisión del controvertido reality 'La casa de los gemelos' en plataformas online ha vuelto a encender el debate sobre sus límites tras una solicitud formal ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que analice si el programa cumple la Ley General de la Comunicación Audiovisual. Telecinco ha informado este viernes sobre este movimiento de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), que considera que el formato podría estar fuera de la legalidad.
En los informativos de la cadena, la presentadora Arancha Morales se hizo eco de la petición enviada al regulador, destacando que se pide investigar si 'La casa de los gemelos', que se ve en diversas plataformas de internet, respeta las mismas obligaciones que los contenidos emitidos en televisión convencional. Para ilustrar el caso, la cadena incluyó en su reportaje una de las escenas que más controversia ha generado en esta temporada, un episodio en el que uno de los participantes agredió físicamente a otra concursante y que llevó a su expulsión del espacio.
Según recuerda la asociación en su escrito, el reality —que combina situaciones de convivencia con conductas extremas— ha intensificado en esta edición escenas con agresiones, consumo de alcohol, comentarios discriminatorios y otros contenidos que, en su opinión, serían “impensables” en una televisión tradicional. La AUC sostiene que estas características podrían contravenir varios artículos de la Ley Audiovisual, diseñados para proteger la dignidad humana y evitar la incitación a la violencia o a la discriminación.
Además, se subraya la preocupación por la protección de menores, dado que los primeros episodios se difundieron sin una calificación clara por edad, y las advertencias que se añadieron posteriormente resultan, según la asociación, poco visibles para los espectadores. También se ha mencionado el malestar de algunas marcas y anunciantes por verse asociadas a este tipo de contenido.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Audiencia deniega la libertad de los 22 encarcelados por la operación Enroque-Bal
- La justicia obliga por primera vez en Baleares a pagar las horas de ferry a un camionero
- Este es el bar de Palma que une variats, AC/DC, juegos de mesa y vida de barrio
- Urbanismo ilegal en Mallorca: “Hay una sensación de impunidad entre los propietarios de obras ilegales”
- El lado oculto del éxito turístico en Mallorca: los municipios con más hoteles y menos ingresos
- El alcalde de Manacor se despide de su amigo y músico Christian Völker tras su muerte: “Salut i força. Fatxes morts i puta Espanya de merda"
- Condenado un empresario alemán por no pagar los impuestos por la venta de una casa en Mallorca
- Una avería eléctrica deja sin suministro durante 17 horas a los vecinos de s'Aranjassa