Aparatosa caída en directo en Informativos Telecinco antes de comenzar la Lotería de Navidad 2025
La entrevistada se salía del plano, pero tropezaba y caía ante la impasividad del reportero y el presentador
Kevin Rodríguez
La Lotería de Navidad 2025 ha vuelto a dejar momentazos televisivos como el del micro abierto que traicionó a una de las presentadoras de TVE o la aparatosa caída que captaron las cámaras de Informativos Telecinco justo antes de que comenzase el sorteo.
Fue, lógicamente, durante la edición matinal cuando Bricio Segovia conectaba con uno de sus reporteros que se encontraba en el Teatro Real donde cada 22 de diciembre tiene lugar este evento. El reportero entrevistaba en esos momentos a Manoli, una entrañable anciana que cada año acude disfrazada al patio de butacas.
Cuando el reportero se despedía, las cámaras captaban como la mujer iba caminando para abandonar el plano cuando de repente, se puede ver cómo tropieza y cae al suelo, al tiempo que exclama: "¡Ay!".
En ese instante, aparecen más personas detrás del reportero ayudando a levantar a Manoli, pero el reportero simplemente se dedica a mirar y a seguir como si nada hubiese sucedido, al igual que el presentador.
