Por vulnerar la ley
Nuevo varapalo para las Campanadas de RTVE con una multa por patrocinio irregular
La cadena pública se enfrenta a un pago de más de 170.000 euros impuesto por la CNMC
Redacción Yotele
Las Campanadas se le están atragantado a RTVE este año. A la baja de última hora de Andreu Buenafuente y Silvia Abril, ahora se suma una multa histórica por patrocinio irregular en 2024, en el evento presentado por Ramón García, Ana Mena y Jenni Hermoso.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción de 171.905 euros por vulnerar la Ley General de Comunicación Audiovisual al difundir mensajes de patrocinio en varios de sus canales sin que estuvieran amparados legalmente.
Tal y como explica el organismo, RTVE emitió patrocinios en todos sus canales durante la emisión de 'Feliz 2024', el especial donde se incluían las Campanadas y que fue retransmitido en simulcast por el 24 horas, La 1, La 2, Clan y Teledeporte, pero la corporación pública sólo tenía acuerdos con Telefónica, Repsol y Renfe exclusivamente para la primera cadena.
La CNMC considera que RTVE actuó de forma negligente al emitir caretas publicitarias sin que existiera patrocinio real, generando confusión entre los espectadores, independientemente de que no obtuviera un beneficio económico. Según la resolución, estas piezas se emitieron en cuatro canales durante 96 segundos, dando a entender erróneamente que los contenidos estaban patrocinados.
El regulador subraya la importancia de la transparencia en la radiotelevisión pública, sujeta a una normativa muy estricta que prohíbe la publicidad convencional y solo permite el patrocinio en condiciones claramente identificables. RTVE tiene dos meses para recurrir la sanción ante la Audiencia Nacional.
