Audiencias 13/12/2025
'Eurovisión Junior' pincha en TVE mientras 'La ruleta' y 'laSexta Xplica' viven un sábado de récord
El concurso de Jorge Fernández marca su segundo récord consecutivo
Redacción Yotele
Madrid
'Eurovisión Junior' celebró ayer su nueva edición con victoria para Francia y buen quinto puesto para España. Lo hizo nuevamente de TVE, pero sólo consiguió llamar la atención del 8,1% y 681.000 espectadores, bajando así 4 puntos respecto a la edición de 2024.
En la noche, 'La ruleta de la suerte' marca su segundo récord consecutivo y logra el mejor dato de su historia desde que se emite en prime time con un buen 12,6% y 1.281.000 seguidores.
Por su parte, 'laSexta Xplica' también marca récord de temporada con un gran 8,4% y 682.000 fieles. En cuanto al cine de La 1, la cinta de la pública anotó un 9,4% y 891.000 televidentes.
- Multa de 380.000 euros por construir una plaza de toros y un helipuerto ilegales en una finca de Esporles
- Llega la borrasca Emilia: así afectará a Mallorca
- Altercado en un avión en el aeropuerto de Palma: así se inició la trifulca
- La ITV de Son Castelló suspende las inspecciones durante tres meses por obras urgentes
- Los técnicos con carné C dejan de conducir las nuevas ambulancias desde este lunes en Baleares
- Paco Garrido anuncia sus villas turísticas ilegales para fiestas de Navidad con el reclamo de su hermano famoso
- Grandes hoteleros y el empresario Víctor Madera se quedan sin plazas turísticas para proyectos en edificios singulares en Mallorca
- Las voces de la exclusión residencial en Mallorca: 'Tengo tres hijos y quieren que pague 600 euros más de alquiler, no puedo ni dormir