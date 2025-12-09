Telecinco confía en Carlos Sobera para relanzar 'El precio justo' con nuevas entregas

Telecinco vuelve a apostar por uno de los concursos más emblemáticos de la televisión española: 'El precio justo'. La cadena ha confirmado que Carlos Sobera será el encargado de presentar las nuevas entregas del formato, producido nuevamente por Fremantle, que ya se encuentran en marcha. El presentador, uno de los rostros más asociados al entretenimiento en España, aterriza así en un clásico que conoce bien el público, pero que no es un desconocido para el conductor.

Hay que recordar que el pasado 2021, después de perder los derechos de 'Pasapalabra', uno de los intentos que hizo Telecinco por recuperar el liderazgo de la tarde fue precisamente con 'El precio justo' y Carlos Sobera como presentador. Tras no terminar de despegar, el espacio fue retirado tras dos meses y medio en emisión.

La mecánica seguirá fiel a su esencia: poner a prueba la intuición de los concursantes, que deberán adivinar —sin pasarse— el valor real de una gran variedad de productos para hacerse con premios de lo más jugosos. Telecinco y Fremantle han iniciado además el proceso de selección de participantes, que ya pueden inscribirse a través de la web oficial del programa.

La incorporación de Sobera supone un nuevo movimiento dentro del catálogo de formatos de Mediaset, reforzando su apuesta por programas reconocibles y con presentadores de largo recorrido. Tras liderar espacios como 'First Dates', 'Supervivientes' o 'El debate de las tentaciones', el vasco vuelve al género de los concursos.

Con la producción ya en marcha, 'El precio justo' apunta a convertirse en uno de los estrenos más familiares y nostálgicos de la próxima temporada de Telecinco, recuperando un formato que ha marcado generaciones y que ahora se reinventa para conectar con nuevos públicos sin perder su ADN original.