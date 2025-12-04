'Gran Hermano 20' sacude su mecánica con una expulsión y una salida múltiple de concursantes tras sus bajas audiencias

Gran Hermano 20 afronta este jueves su gala más determinante desde que arrancó la edición. Telecinco ha decidido dar un volantazo en plena recta final del reality y anuncia un cambio drástico: además de la expulsión prevista, un grupo indeterminado de concursantes será obligado a abandonar la casa en directo, una medida con la que la cadena intenta corregir el desgaste del formato. La salida voluntaria de Íñigo días atrás ha acelerado la necesidad de reordenar el juego.

La emisión comenzará con la resolución entre los nominados de la semana: Belén, José Manuel y Patricia. Superado ese primer punto, el programa activará su giro: un camión de mudanzas entrará en la vivienda para sacar a los participantes que menos respaldo acumulen por parte del público, sin que Mediaset haya precisado cuántos serán.

El programa reforzará la gala con la presencia en la casa de los padrinos de la prueba semanal. Anabel Pantoja, Edi Insua y Violeta Crespo evaluarán el trabajo de los habitantes tras varios días de ensayos para una coreografía decisiva. Si logran superarla, obtendrán un presupuesto holgado para la compra de alimentos; si fallan, se enfrentarán a la restricción más severa de la temporada.

Este movimiento llega en un momento especialmente sensible para el formato. Las galas de los jueves promedian un 12,5% de cuota y unos 700.000 espectadores en su tramo principal, mientras que el access no ha conseguido superar el 10% en ninguna de sus emisiones. La situación del debate dominical tampoco ayuda: su audiencia ha obligado a Mediaset a recortar su duración y a reubicarlo tras ‘El debate de las tentaciones’. Con la gala de este jueves, la cadena busca ir terminando una edición marcada por la irregularidad en sus audiencias.