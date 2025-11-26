En 'Espejo Público'
Rajoy desvela el error que no repetiría como presidente y se queja de las preguntas de Susanna Griso: "Yo no soy un fenómeno, coño"
El expresidente del Gobierno visitó el plató de Antena 3 para valorar la actualidad política del país
Kevin Rodríguez
Han pasado más de siete años desde que Mariano Rajoy dejó de ser presidente del Gobierno y esta mañana ha acudido a 'Espejo Público' para valorar la actualidad política del país, desvelar el error que no repitiría como presidente y quejarse de las preguntas que Susanna Griso le ha hecho responder.
En un momento dado de la entrevista, la presentadora matinal le pidió al político que describiese con una frase a los líderes actuales de los principales partidos. De "Extremista" para Santiago Abascal a "presidente" para Feijóo, el que fuera líder de los populares fue respondiendo al reto.
Sin embargo, al gallego se la atragantó Pedro Sánchez, pero Griso insistió: "Yo no soy un fenómeno, coño, para poner una frase, dos o tal", se quejaba Rajoy. "Disuelve", añadió finalmente. "Y no entremos en detalles".
"Pues ahora queda lo más difícil, la pregunta del becario", advertía la presentadora ante el desánimo del expresidente: "Si lo sé no vengo", ha bromeado.
"Si hoy se estrenase de nuevo en La Moncloa, siete años después de su salida, ¿qué error no volvería a cometer?", le preguntaba un redactor del programa. "Creo que ocuparme poco de la comunicación. Nunca le he dedicado mucho tiempo a esto de la prensa, y es un error porque la política tiene un componente de comunicación muy grande", desveló para finalizar el político.
- El caso de Eduardo Galindo, el mallorquín que dejó un puesto fijo en Amazon para estudiar en un campus sin profesores ni clases
- Pisoteadas extensiones de plantas de la plaza España durante el multitudinario encendido de luces de Navidad
- La Aemet activa la alerta naranja en Mallorca por olas de hasta 10 metros y avisa de la llegada de nieve
- El propietario de una villa turística ilegal de la red de Paco Garrido: “Yo no sé lo que hace ese señor, mi casa tiene licencia”
- El PSOE de Palma denuncia que el mercado navideño de sa Feixina 'es una falta de respeto a los vecinos y artesanos locales
- ¿Cuándo podría llegar la nieve a Mallorca? Esto es lo que dice la Aemet
- Piden demoler un edificio del Coll d’en Rabassa que estaba protegido para construir viviendas
- Juzgan a cuatro turistas por violar a un amigo con una botella en Mallorca y grabar la escena