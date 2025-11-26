Entrevista
Jordi González saca a la luz las espectaculares cifras que le pagaba Telecinco como presentador: "Hoy nadie cobra eso"
El presentador cifra la cuantía que llegó a percibir por sus labores de presentador en la época dorada de la televisión.
Kevin Rodríguez
Jordi González ha hecho públicas las espectaculares cifras que cobró en sus primeros años en Telecinco, una época dorada para los presentadores estrella de la cadena. En 1999, durante la emisión de 'La máquina de la verdad', el presentador llegó a percibir 20 millones de pesetas por programa, lo que equivale aproximadamente a 120.000 euros actuales por emisión. Esta cantidad, impensable hoy en día en la televisión española, refleja el momento de euforia económica que vivía la televisión a finales de los 90.
El salto económico fue aún más brutal si se compara con su sueldo anterior en TV3. González ha explicado que, al llegar a Telecinco en 1998, su retribución se multiplicó por diez de un día para otro. En Cataluña cobraba alrededor de 2 millones de pesetas al mes; en Madrid, esa misma cantidad la ingresaba prácticamente por cada programa. Según sus propias palabras, “era dinero que nunca había visto junto”.
Aun así, la fiesta no duró eternamente. A partir del año 2000 los sueldos empezaron a bajar progresivamente y, con la llegada de la crisis económica de 2008-2009, Telecinco aplicó recortes drásticos. González sufrió una reducción del 50% en su salario, una medida que afectó a casi toda la plantilla de presentadores y colaboradores de la casa. De cobrar seis cifras por programa pasó a cantidades mucho más ajustadas a la realidad del mercado televisivo actual.
Actualmente, el presentador catalán reconoce que los sueldos en televisión han caído en picado. “Hoy nadie cobra ni de lejos lo que se pagaba entonces”, ha asegurado a la vez que confirma que 'Col•lapse' será su último trabajo: "Es mi epílogo, seguro. Lo podemos escribir ante notario. Puede durar tres meses o tres años, pero no haré otro programa".
