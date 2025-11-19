Claudia y Gilbert, pareja mallorquina en 'La isla de las tentaciones', los primeros de la temporada en ser infieles

Claudia y Gilbert, dos de los protagonistas mallorquines de la novena edición de ‘La isla de las tentaciones’, siguen acaparando gran parte del interés del público. Por ahora, solo ellos han caído en la tentación, pero todo apunta a que no serán los únicos. Sin embargo, por el momento las certezas son solo dos: y las protagonizan los mallorquines Claudia y Gilbert.

Claudia, primera infiel de la edición

Todo empezó cuando la mallorquina se dejó llevar por la química con Gerard, uno de los tentadores, y terminó besándolo en el jacuzzi. Una decisión que ha puesto su relación en jaque y que ella misma no termina de digerir: a ratos se arrepiente y a ratos no. Ese gesto la convirtió en la primera infiel de la edición… y en el detonante de la reacción de Gilbert.

Gilbert cae en la tentación tras ver las imágenes de Claudia

Lo cierto es que la decisión de Gilbert llega después de una hoguera muy dura para él. Allí vio cómo Claudia se dejaba llevar con Gerard hasta acabar besándolo apasionadamente en el jacuzzi. Ese momento desencadenó su rabia: lanzó la tablet contra la arena y salió corriendo hacia la villa de su novia, gritando y completamente alterado.

Al regresar con sus compañeros, no quiso esperar más para "igualar" la situación. En el jacuzzi y con Noelia —su tentadora favorita— acabó protagonizando su propio beso, convirtiéndose así en el primer novio de 'Villa Montaña' en ser infiel este año. Una escena que lo coloca directamente en el centro del huracán mediático de esta edición.

Una temporada que prometía y está cumpliendo

‘La isla de las tentaciones’ regresó hace dos semanas y, desde el primer día, Sandra Barneda prometió una edición repleta de momentazos. En solo quince días ha habido lágrimas, despedidas complicadas, tensión, amagos de abandono por romper las normas y ahora, por fin, las primeras infidelidades.

Un récord curioso: hasta el quinto programa no había caído nadie. Y han sido dos jóvenes de Mallorca quienes han inaugurado la lista por partida doble.

¿Quién será el próximo?

Aunque por ahora todo son hipótesis, lo que está claro es que esta edición no está dando tregua. Y, visto lo visto, el efecto Claudia-Gilbert promete seguir marcando el ritmo del programa en las próximas semanas.