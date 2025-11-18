Campanadas 2025/2026
Andreu Buenafuente y Silvia Abril darán las campanadas en TVE
El presidente de RTVE, José Pablo López, ya avanzó hace unos días en redes sociales que será "algo muy diferente" a lo que hemos visto otros años
EFE
Madrid
La pareja cómica Andreu Buenafuente y Silvia Abril serán los presentadores de las campanadas 2025-2026 en la cadena pública TVE, según ha adelantado Informalia y han confirmado fuentes de RTVE a EFE.
El presidente de RTVE, José Pablo López, ya avanzó hace unos días en redes sociales que será "algo muy diferente" a lo que hemos visto otros años.
La apuesta de TVE competirá con las campanadas de Atresmedia, que repite con Cristina Pedroche y Alberto Chicote como presentadores y que por primera vez lo harán de forma conjunta en Antena 3, La Sexta y la plataforma Atresplayer.
- Deniegan una ayuda del Estado a una madre con dos hijos pequeños por su patrimonio bancario
- El espectáculo del encendido de luces de Palma se muda a la plaza España por seguridad y Cort se plantea cerrar al tráfico Avingudes
- Pau Carbonell, joven con coche eléctrico: “Es una inversión a largo plazo, se pueden ahorrar unos 1.000 euros al año”
- La Aemet alerta: después de Claudia llega a Mallorca un temporal que dejará lluvia, frío y nieve
- La marca mallorquina de zapatillas Yuccs entra en concurso de acreedores y cierra su tienda en Palma
- Una pasarela elevada unirá la terminal del aeropuerto de Palma y el parking
- Deniegan a un vecino de Palma revertir el cambio en el orden de sus apellidos tras arrepentirse
- La expulsión de los vecinos de Canamunt: “Me echan porque el propietario quiere vender mi piso de menos de 80 m² por más de un millón de euros”