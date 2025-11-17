Noche mágica
Eva Soriano y Egoitz Txurruka, la pareja inesperada que conducirá el especial de Nochevieja en La 1
RTVE apuesta por un tándem inédito para su gran fiesta musical de fin de año, con más de 90 artistas invitados.
Carlos Merenciano
La 1 ya ha elegido a los encargados de despedir el año en su especial Nochevieja: Eva Soriano y Egoitz Txurruka, Txurru, serán los presentadores de ‘¡Feliz 2026!’, con el que la cadena tratará de volver a dominar la última noche del año. RTVE apuesta así por un tándem inesperado que combinará humor, música y ritmo en un formato que cada temporada reúne a millones de espectadores.
Para Soriano será un regreso por todo lo alto. La cómica ya condujo la gala del pasado año junto a Oriol Nolis, alcanzando un 28,6% y más de 12,2 millones de espectadores únicos, y liderando su franja con una holgada ventaja sobre la competencia. En televisión ha brillado en ‘La Noche D’, ‘Saca tu Orgullo’ y ‘Ese programa del que usted me habla’, además de compaginar sus proyectos con el matinal radiofónico ‘Cuerpos especiales’ y varios espectáculos de directo.
El estreno en La 1 llegará esta vez de la mano de Txurru, uno de los rostros más populares de ETB, que debutará a nivel estatal tras años conduciendo programas de entretenimiento y presentando varias Campanadas del ente vasco. En RTVE prepara también el nuevo concurso ‘Trivial Pursuit’, que reforzará aún más su presencia en la cadena.
Como cada año, ‘¡Feliz 2026!’ se emitirá en la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero con un despliegue musical de primer nivel. El especial contará con actuaciones de Pablo López, Manuel Carrasco, Luz Casal, Ana Mena, Leire Martínez, Pablo Alborán, Dani Fernández, Miss Caffeina, Marta Sánchez, Edurne, Víctor Manuel, La La Love You, Carlos Baute, entre muchos otros artistas que completan una lista cercana al centenar. Una propuesta con la que La 1 aspira a repetir liderazgo en la noche más festiva del año.
