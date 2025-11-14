Kiko Rivera vuelve a un plató de Telecinco para encajar el golpe más duro: todas las críticas de los colaboradores, esta vez a la cara
El DJ afrontará en plató las reacciones a su entrevista más dura, responderá a Irene Rosales y hablará del accidente de su hermano Cayetano Rivera.
Carlos Merenciano
Tras el impacto mediático que provocó su entrevista de la semana pasada, Kiko Rivera regresará este viernes al plató de '¡De Viernes!' para dar la cara. El hijo de Isabel Pantoja, que reapareció tras años alejado de la televisión, se mostró entonces más sereno y reflexivo, confesando su deseo de reconciliarse con su hermana Isa y marcando distancia con su madre. Ahora, afrontará las duras críticas que ha recibido tras sus declaraciones y responderá a las reacciones que su testimonio ha despertado.
En directo y ante Santi Acosta y Bea Archidona, Kiko Rivera abordará las palabras de su exmujer, Irene Rosales, quien reaccionó con contundencia a algunas de sus confesiones. También responderá a los colaboradores del programa que cuestionaron su actitud y pondrá sobre la mesa nuevas revelaciones sobre su vida personal.
El artista no esquivará uno de los temas más delicados: los episodios del pasado que su hermana Isa Pantoja relató hace casi un año y en los que él mismo se vio implicado. Kiko explicará cómo vivió aquellas acusaciones y si ha dado pasos hacia la reconciliación familiar que entonces dijo desear.
Además, '¡De Viernes!' anunciará que Kiko Rivera se pronunciará sobre el reciente accidente de tráfico de su hermano Cayetano Rivera, que estrelló su coche contra una rotonda en Alcalá de Guadaíra el pasado fin de semana. El programa adelantará si ambos han hablado tras el suceso y si el DJ ha tenido algún contacto con él en medio del revuelo mediático.
- El veterinario Ricardo Sastre, sobre la gripe aviar: “Todas las medidas de precaución son buenas pero la población en Baleares puede estar tranquila”
- El veto al alquiler turístico en Nueva York provoca el 'aumento descomunal' de los precios de los hoteles
- Una creadora de contenido emociona en redes tras caminar 140km sola en Mallorca por la ruta de Pedra en Sec
- Multan con 28.000 euros a un restaurante de Mallorca tras sorprender a dos operarios en paro limpiando el local
- El Ayuntamiento de Palma talará todos los Bellasombra que quedan en la plaza Llorenç Villalonga por 'riesgo de caída
- El director del IES Josep Maria Llompart renuncia tras las denuncias del profesorado
- Agentes de la Policía Nacional detienen al hijo del inspector Faustino Nogales por 'darle chivatazos' a los narcos
- La Armada recupera once años después el hangar del yate real Fortuna en la base naval de Portopí de Palma