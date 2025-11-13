Programa 1
'Hasta el fin del mundo' llegó a TVE con choque entre Alba Carrillo y Cristina Cifuentes y las primeras broncas de los concursantes
El reality ofreció las dos primeras etapas en las que una pareja despuntó como clara favorita.
Kevin Rodríguez
'Hasta el fin del mundo' llegó anoche en un extenso programa a TVE. Paula Vázquez se puso a guiar a las parejas hacia su meta final en medio de choques, primeras broncas, decepciones y hasta unos primeros favoritos.
La carrera comenzó en Costa Rica y se componía de más de 1.000 kilómetros. Los aventureros tenían que ir desde el país citado anteriormente hasta Panamá. Para ello, la presentadora les dio 1.300 euros, que debían reservar para toda la aventura.
La sorpresa la dieron Jedet y Andrea Compton, que fueron las primeras en llegar a la meta. A ellas les siguieron Nía y JK Bello, que destacaron por su buena sintonía. En tercer lugar, se presentaron el meta Rocío Carrasco y Anabel Dueñas.
Algo Comas y José Lamuño - con bronca de por medio -, Yolanda Ramos y su sobrina y Alba Carillo y Cristina Cifuentes cerraron el ránking de la primera etapa.
En la segunda etapa, la meta esperaba a las parejas en Medellín. Alba Carrillo y Cristina Cifuentes chocaron por el autoritarismo de la ex líder del PP, mientras que Yolanda Ramos tensionó la relación con su sobrina al sentirse invisible, ya que todo el mundo se dirigía a la joven.
En cuanto al resto de parejas, Nía y JKBello, Rocío Carrasco y Anabel Dueñas y Andrea Compton y Jedet disfrutaron mucho del viaje, aunque esta última hizo un amago de abandono en medio de la aventura. Los que no lo pasaron tan bien fueron José Lamuño y Aldo Comas, que tuvieron que ir directos a trabajar por haberse gastado tanto dinero durante la primera etapa.
La pareja ganadora de esta prueba se conocerá la próxima semana, pues el programa concluía con un "continuará..." en pantalla.
- La UCO avanza que tiene «pendiente» un informe sobre los negocios de Koldo con el Govern
- Baleares no confina las aves de corral por la gripe aviar y prohíbe los mercados y certámenes ganaderos desde este lunes
- El veto al alquiler turístico en Nueva York provoca el 'aumento descomunal' de los precios de los hoteles
- El alcalde de Palma, Jaime Martínez, sobre el nuevo Paseo Marítimo: 'Existían otras alternativas en los accesos y los aparcamientos
- El restaurante Can Frasquet deberá retirar de la fachada elementos como el césped artificial y restituir el rótulo original
- Los propios trabajadores destaparon el descuadre en las nóminas del Ayuntamiento de Deià
- Doctora Maria Barceló Crespí, tras 50 años de docencia: 'No concibo que haya universitarios que no se leen un libro en todo el curso
- Profesores del IES Josep Maria Llompart piden la dimisión del director por ocultar nueve meses el grave informe de riesgos psicosociales