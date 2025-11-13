La mallorquina Claudia protagoniza la primera gran tentación en 'La isla': beso con Gerard en el jacuzzi y debate encendido en redes

La última emisión de La isla de las tentaciones 9 dejó el primer gran giro de la temporada con acento mallorquín. Claudia, concursante de Mallorca y pareja de Gilbert, terminó besándose con el tentador VIP, Gerard, en el ya “infalible” jacuzzi de Villa Playa. La escena llegó incluso antes de la primera hoguera, detonó la alarma en la villa contraria y abrió un intenso debate en redes sobre los límites y el respeto dentro del programa.

Una conexión que venía “de lejos”

Desde la llegada de Gerard como tentador VIP, la química con Claudia fue evidente. Miradas sostenidas, complicidad en fiestas y una cercanía que la propia concursante justificó en su carácter “súper cariñoso” e “intenso”. “Me sale buscarlo, hacerle caso, y si noto que él también me busca, siempre acabamos estando muy juntos”, admitía ante las cámaras. Esa tensión subió varios grados durante un baile especialmente pegado, que desembocó en el comentado “momento pantalón” y anticipó lo que estaba por venir.

El jacuzzi, punto de no retorno

La siguiente fiesta trasladó la acción al jacuzzi de Villa Playa, escenario recurrente de las grandes decisiones del reality. Allí, Claudia y Gerard se dejaron llevar y se besaron con pasión. No fue un “juego” ni un simple “piquito”: el morreo encendió de inmediato la alarma en la otra villa y confirmó la primera caída en la tentación de la edición. La particularidad—y motivo de la polémica—es el timing: lo habitual en otras temporadas es que estos cruces de línea lleguen después de la primera hoguera, tras ver imágenes de la pareja que puedan doler o confundir. En este caso, Claudia no había pasado por esa primera cita con el fuego cuando selló su acercamiento con Gerard.

“No lo siento para nada”: las palabras que dividieron a la audiencia

Con la adrenalina aún alta, Claudia reconoció que no se arrepentía: “Las ganas ya eran incontrolables”. Añadió que no cree “haberla cagado”, aunque sí le “da pena” hacer daño a Gilbert. Incluso deslizó que preferiría que él también cayera en la tentación para no sentirse tan mal. Al día siguiente, ya más fría, rompió a llorar por su pareja y se preguntó hasta qué punto compensa “ser egoístas” si se va a “hacer daño a la otra persona”. En conversación con Gerard, fue más allá: si ha caído es porque su relación “no está bien”. Y remató con una frase que ha incendiado los comentarios: “Lo correcto sería pensar en que Gilbert me perdone, pero no lo siento para nada”.

¿Y Gilbert?

Aunque la alarma avisó a la otra villa, la secuencia se produjo sin que Claudia hubiese visto imágenes de una hoguera previa de Gilbert. Ese detalle ha alimentado críticas a sus “formas” y ha reavivado el eterno debate del programa: ¿dónde están los límites de la tentación?, ¿es lícito probar la relación sin un motivo previo?, ¿o el respeto a la pareja debe primar hasta el final?

Claudia y Gilbert, los mallorquines de la novena temporada de La isla de las tentaciones / Mediaset

Un episodio con sello mallorquín y repercusión nacional

La trama tiene especial interés en Mallorca por el protagonismo de Claudia y por el impacto que la historia pueda tener en su relación con Gilbert. En términos de narrativa televisiva, el episodio reúne todos los ingredientes de esta franquicia: un triángulo con atracción manifiesta, una decisión en un entorno “caliente” como el jacuzzi y declaraciones que no dejan indiferente a la audiencia.

Lo que viene ahora

Tras el beso, todas las miradas apuntan a la primera hoguera y al reencuentro entre Claudia y las imágenes de Gilbert. La cuestión es si la concursante mantendrá su discurso de no arrepentimiento y si la relación con Gerard será algo puntual o una apuesta decidida. En paralelo, se abre la incógnita sobre la reacción de Gilbert: ¿optará por “ponerse a prueba” también o mantendrá su posición?