En 'El Hormiguero'
Juan del Val acusa a TVE de manipular la información e incendia la batalla de las audiencias
El colaborador de Antena 3 dedicó unos minutos a criticar a la competencia un día después de la histórica victoria de 'La revuelta' sobre 'El Hormiguero'
Kevin Rodríguez
Un día después de la histórica victoria de 'La revuelta' sobre 'El hormiguero' con las visitas de Rosalía y Andy, Juan del Val echó leña al fuego en la batalla de las audiencias acusando a TVE de manipular la información.
El programa de Pablo Motos abordó en sus últimos minutos la dimisión del director general de la BBC, Tim Davie, tras acusaciones de parcialidad y manipulación. Una noticia que sirvió para entrar de lleno a opinar sobre la línea editorial de la cadena pública.
"Podemos protestar todo lo que queramos con esto, y estoy totalmente de acuerdo, pero también creo que la culpa la tenemos los ciudadanos", comenzaba su reflexión el reciente ganador del Premio Planeta.
"Los ciudadanos deberíamos ser igual de críticos cuando ves que una televisión pública está manipulando la información... Es lo que sucede ahora en TVE, sin ninguna duda, y en la mayoría de autonómicas, por no decir en todas", apuntaba el escritor.
"Es un instrumento político y los ciudadanos lo toleramos. Deberíamos no tolerarlo, ser igual de beligerantes. Ahora mismo, un votante del PSOE podría ser igual de beligerante con Telemadrid que con TVE. Esto es lo que no se puede consentir y la culpa la tenemos nosotros", se quejaba desde la tertulia de 'El hormiguero'.
