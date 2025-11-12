Belén Esteban vuelve a TVE como fichaje bomba de 'Top chef: dulces y famosos': lista completa de concursantes
La colaboradora inicia una nueva etapa en televisión en la cadena pública, tras el precipitado final del magacín de tarde.
Redacción Yotele
TVE ha decidido volver a contratar a Belén Esteban tras el final de 'La familia de la tele'. La cadena pública ha cerrado un acuerdo con la colaboradora para incorporarse al casting de concursantes de 'Top chef: dulces y famosos', el nuevo talent show de repostería que presentará Paula Vázquez, como ha adelantado Yotele.
Según ha podido saber este portal, la ex de Jesulín de Ubrique se prepara para así nueva aventura televisiva y recibe clases de preparación de manera intensa, para arrancar en el concurso en las mejores condiciones posibles y luchar de manera firme por llegar a la final y alzarse como ganadora.
La corporación ha confirmado la participación de Antonio Resines y cantante Natalia Rodríguez, conocida por su paso por el primer ‘Operación triunfo', ambos adelantados por Yotele en exclusiva, además de la periodista Marina Castaño, publicada antes por Vertele. Mariano Peña, Ivana Rodríguez, Samantha Ballentines, Eva Isanta, Roi Méndez, Alejandro Vergara, Desirée Vila y Tote Fernández, completan el casting.
- Doctora Maria Barceló Crespí, tras 50 años de docencia: 'No concibo que haya universitarios que no se leen un libro en todo el curso
- Baleares no confina las aves de corral por la gripe aviar y prohíbe los mercados y certámenes ganaderos desde este lunes
- Profesores denuncian años de abuso de poder y acoso del director del IES Josep Maria Llompart de Palma
- El alcalde de Palma, Jaime Martínez, sobre el nuevo Paseo Marítimo: 'Existían otras alternativas en los accesos y los aparcamientos
- Revive la Festa de la Llum 2025 desde la Catedral de Mallorca: el espectacular fenómeno solar ya ha iluminado La Seu
- Profesores del IES Josep Maria Llompart piden la dimisión del director por ocultar nueve meses el grave informe de riesgos psicosociales
- Los mensajes del inspector de policía Faustino Nogales a los narcos: «Les han dicho que vendes, ve con ojo»
- El restaurante Can Frasquet deberá retirar de la fachada elementos como el césped artificial y restituir el rótulo original