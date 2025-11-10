Esta es la pareja mallorquina de 'La isla de las tentaciones 9'
La novena temporada incluye a Claudia y Gilbert, dos jóvenes de Palma que buscan reforzar su relación tras año y medio juntos.
Carlos Merenciano
La novena temporada de 'La isla de las tentaciones', estrenada el pasado 3 de noviembre, cuenta con una pareja de mallorquines entre sus concursantes. Claudia y Gilbert, de Palma, son una de las cinco parejas que lucharán durante su estancia en la isla por sobrepasar los obstáculos y terminar juntos el programa.
Así es la pareja mallorquina
Ambos de Mallorca, tanto Claudia como Gilbert tienen 24 años y se conocieron cuando cursaban segundo de bachillerato en el mismo instituto. En aquel momento, los dos tenían pareja, y no fue hasta siete años después que se reencontraron solteros e iniciaron su historia de amor. Un año y medio de relación después, la pareja ha decidido poner a prueba su amor participando en el popular programa de Mediaset, donde los enamorados lo suelen tener difícil para no caer en los encantos de los 16 tentadores.
Respecto a su vida profesional, Claudia es estudiante de derecho y vive en Madrid, mientras que Gilbert es militar. Según han explicado, durante su paso por el programa Claudia espera superar sus celos y poder reforzar la relación.
Además de vivir juntos, comparten una perra llamada Chloe, que consideran su hija.
Novedades de esta temporada
El programa ha vuelto con una edición que parte con un elemento que la distingue del resto: una de las parejas participantes lleva once años juntos, uno de los periodos más largos visto hasta ahora en el programa, empatando con el tiempo que llevaban Lester y Marta Peñate en la segunda edición del espacio.
Horarios
Además, este año, Mediaset lo da todo con tres noches consecutivas para el reality: el lunes se emitirá la gala principal del formato, mientras que el martes y el miércoles, también podremos ver nuevos contenidos en horario de access prime time, compitiendo contra 'El hormiguero' y 'La revuelta'. Finalmente, el debate se emitirá en Mediaset Infinity los viernes, y estará disponible en abierto a partir del día 14 de noviembre.
