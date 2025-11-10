Susto nocturno
Cayetano Rivera sufre un accidente de tráfico en Sevilla y habría dado positivo en el test de alcoholemia
El torero perdió el control de su vehículo a la salida del Real Club Sevilla Golf y colisionó contra una palmera.
Carlos Merenciano
El torero Cayetano Rivera Ordóñez protagonizó un aparatoso accidente de tráfico en la noche del domingo, 9 de noviembre, en Sevilla. La noticia fue adelantada en exclusiva por Marta Riesco a última hora del domingo y confirmada este lunes por el diario ABC, que detalla que el siniestro se produjo a la salida del Real Club Sevilla Golf, en el término municipal de Alcalá de Guadaíra.
Fuentes policiales citadas por el citado medio indican que el suceso tuvo lugar alrededor de las 21:00 horas, cuando el torero perdió el control de la furgoneta que conducía, invadiendo una glorieta ajardinada e impactando contra una palmera, que acabó derribada por la fuerza del golpe.
Según la información publicada por ABC, Rivera habría arrojado un resultado positivo en la prueba de alcoholemia que se le practicó tras el accidente. Afortunadamente, el torero se encuentra en buen estado de salud, sin haber sufrido lesiones de gravedad, aunque los daños materiales fueron considerables.
Este no sería el primer incidente en el que se ve involucrado Cayetano Rivera, pues el pasado mes de junio fue detenido en un restaurante de comida rápida tras un enfrentamiento con los trabajadores del local. A posteriori, el torero habría denunciado a los agentes de policía por detención ilegal.
