Una concursante de ‘La isla de las tentaciones 9’ denuncia haber sido despedida tras saberse su participación en el reality

El estreno de la nueva edición de ‘La isla de las tentaciones’ llega acompañado de su primera controversia. Soraya Rodríguez, una de las tentadoras del formato, ha afirmado que fue despedida de su trabajo tras hacerse público su fichaje por el reality. La joven, que trabaja como administrativa y estudia por las mañanas, explicó en sus redes sociales que su empresa le comunicó el cese “de la noche a la mañana”.

Según su relato, todo ocurrió en cuestión de minutos. “Mi jefe me llamó a su despacho y me puso la hoja de despido sobre la mesa. Me quedé en shock, no entendía qué pasaba”, relató en un vídeo compartido con sus seguidores. Soraya asegura que le justificaron la decisión alegando un reajuste de horarios, pero sostiene que esa explicación no le resultó creíble, ya que días antes había recibido elogios por su rendimiento.

Tras abandonar el trabajo, la madrileña asegura que sufrió una crisis de ansiedad y fue arropada por sus compañeros, quienes la apoyaron al conocer lo sucedido. “No todo el mundo te juzga por ir a un programa. Hay personas que te valoran por cómo trabajas y por cómo eres”, escribió.

Lejos de quedarse en la anécdota, Soraya aprovechó su testimonio para lanzar una crítica social. “Aún vivimos en una sociedad donde ser mujer y exponerte públicamente se castiga. No puedes hacer lo que quieras sin que te señalen”, afirmó, convencida de que su despido responde más a prejuicios que a motivos laborales.

La joven, que será una de las protagonistas de ‘La isla de las tentaciones 9’, ha pedido empatía al público antes del estreno: “La televisión no define quién soy. Solo pido respeto y comprensión”. Su denuncia ha encendido el debate en redes, marcando un inicio de temporada más polémico de lo previsto para el reality de Telecinco.