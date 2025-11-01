El consumo de televisión en octubre fue de 4 horas y 34 minutos por espectador al día, 12 minutos menos que hace un año

El consumo de televisión tradicional en el mes de octubre ha sido de 274 minutos (4 horas y 34 minutos) por espectador al día, lo que supone 12 minutos menos (un 4% menos) que en el mismo mes del año anterior.

Así se desprende del informe mensual del comportamiento de los espectadores en televisión, correspondiente al mes de octubre de 2025, elaborado por Barlovento Comunicación con datos de Kantar.

El informe revela que los espectadores únicos acumulados en el mes de octubre de 2025 en televisión tradicional han alcanzado la cifra de 43 millones (el 91,4% de la población de España).

Además, señala que 26,9 millones de españoles vieron cada día la televisión al menos un minuto (el 57,1% de la población). Por el contrario, hay 4 millones de "telefóbicos", es decir, personas que no han visto en ningún momento la televisión este mes, lo que supone el 9% de la población.

A su vez, el informe muestra que los grupos sociodemográficos que más tiempo consumen televisión (persona/día) son las mujeres (con 169 minutos) y los mayores de 64 años (307 minutos) y, por regiones, Asturias (189 minutos) y Galicia (185 minutos).

En cuanto al promedio del consumo híbrido ('Otros Consumos Audiovisuales'), ha sido de 52 minutos por persona al día, dos minutos más que el año anterior, lo que representa un aumento de un 4%. La audiencia exclusiva de esta modalidad, es decir, el número de personas que usa diariamente el televisor para otra actividad diferente a ver la televisión tradicional es de 3,4 millones de espectadores.

De esta forma, el tiempo total de consumo del televisor (tradicional y otros consumos) ha sido de 3 horas y media por persona al día (nueve minutos menos que el mismo mes del año anterior, un 4% menos).