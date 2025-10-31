Audiencias 30/10/2025
'Supervivientes All Stars' cierra su segunda edición por todo lo alto y firma máximo de temporada
La final coronó a Rubén Torres y arrasó en el prime time frente a la competencia.
Redacción Yotele
La noche del jueves fue, sin duda, para ‘Supervivientes All Stars’. La gran final del reality de Telecinco, en la que Rubén Torres se proclamó ganador, alcanzó un 20,8% de share, su mejor dato de toda la edición. El programa sube casi dos puntos respecto a la semana anterior y se despide por la puerta grande como la emisión más vista del día, confirmando el tirón del formato en su recta final.
En el access prime time, ‘El hormiguero’ celebró sus 3.000 programas con una semana histórica, la más vista de la temporada. Su entrega del jueves firmó un 15,4%, aventajando en 3,6 puntos a ‘La revuelta’ de La 1, que anotó un 11,8%. El espacio de Pablo Motos se mantiene así como líder indiscutible de la franja.
Entre el resto de ofertas del prime time, ‘Futuro imperfecto’ continúa sólido con un 12,4%, pese a ceder siete décimas en siete días. En Antena 3, ‘La encrucijada’ retrocede hasta un 8,2%, mientras que ‘Horizonte’ protagoniza la subida de la noche en Cuatro al ascender hasta el 9,1%. En cambio, ‘laSexta Xplica!’ no logra destacar en su emisión de jueves y se queda en un discreto 4%.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.406.000 (11,8%)
Futuro imperfecto: 931.000 (12,4%)
Antena 3
El hormiguero: 1.868.000 (15,4%)
La encrucijada: 627.000 (8,2%)
Telecinco
Supervivientes All Stars express: 1.399.000 (11,7%)
Supervivientes All Stars: 1.233.000 (20,8%)
laSexta
laSexta clave: 522.000 (4,7%)
El intermedio: 813.000 (6,7%)
laSexta Xplica: 262.000 (4%)
Cuatro
First dates: 711.000 (6,1%)
First dates: 970.000 (8,1%)
Horizonte: 553.000 (9,1%)
La 2
Cifras y letras: 580.000 (5%)
Cifras y letras: 747.000 (6,1%)
El cine de La 2 “El amor en su lugar”: 153.000 (1,4%)
Cine “Arthur Rambo”: 62.000 (1%)
LATE NIGHT
La 1
Futuro imperfecto: 274.000 (7,3%)
Futuro imperfecto: 157.000 (8,4%)
Antena 3
La encrucijada: 455.000 (10,4%)
La encrucijada: 110.000 (4,5%)
laSexta
Equipo de investigación: 56.000 (2,5%)
Cuatro
El desmarque. Madrugada: 81.000 (4,2%)
La 2
Cine “Leonora Carrington y el juego surrealista”: 25.000 (0,9%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 813.000 (10,6%)
Valle salvaje: 817.000 (11,7%)
La promesa: 863.000 (11,4%)
Malas lenguas: 969.000 (11,2%)
Aquí la Tierra: 1.239.000 (12,2%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.222.000 (15,2%)
Y ahora, Sonsoles: 774.000 (10,5%)
Pasapalabra: 2.054.000 (21%)
Telecinco
El tiempo justo: 678.000 (9,1%)
El diario de Jorge: 729.000 (9,5%)
Agárrate al sillón: 817.000 (8,2%)
laSexta
Zapeando: 434.000 (5,5%)
Más vale tarde: 411.000 (5,6%)
Cuatro
Todo es mentira: 447.000 (5,9%)
Lo sabe, no lo sabe: 357.000 (4,6%)
La 2
Saber y ganar: 542.000 (6,4%)
Grandes documentales: 297.000 (4%)
Malas lenguas: 572.000 (7,8%)
Mi casa flotante: 237.000 (2,7%)
Diseños fabulosos: 203.000 (1,9%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 425.000 (21%)
Mañaneros 360: 535.000 (16,1%)
Mañaneros 360: 864.000 (10,7%)
Antena 3
Espejo público: 332.000 (12,5%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 875.000 (18,6%)
La ruleta de la suerte: 1.628.000 (23,4%)
Telecinco
La mirada crítica: 172.000 (10%)
El programa de AR: 282.000 (10,7%)
Vamos a ver: 490.000 (7,9%)
laSexta
Aruser@s el humorning: 179.000 (14,3%)
Al rojo vivo: 144.000 (6,5%)
Al rojo vivo: 285.000 (7,5%)
Cuatro
¡Toma salami!: 13.000 (0,9%)
Alerta cobra: 43.000 (2,5%)
Alerta cobra: 76.000 (3,9%)
Alerta cobra: 113.000 (4,7%)
En boca de todos: 189.000 (5,9%)
La 2
Zoom tendencias: 11.000 (1,2%)
Zoom tendencias: 11.000 (0,8%)
Pantanal. El milagro natural de Brasil: 21.000 (1,2%)
Saber vivir: 31.000 (1,6%)
Aquí hay trabajo: 30.000 (1,3%)
La aventura del saber: 20.000 (0,9%)
Expedición culinaria: Alimentos del mar: 17.000 (0,7%)
Culturas 2: 12.000 (0,5%)
El western de La 2 “Arizona colt”: 70.000 (2%)
El cazador stars: 87.000 (1,4%)
Saber y ganar: 144.000 (1,6%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.242.000 (25%)
Telediario 1: 1.260.000 (14,1%)
Informativos Telecinco 15h: 731.000 (8,2%)
laSexta Noticias 14h: 611.000 (7,9%)
Noticias Cuatro 1: 492.000 (7,2%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.313.000 (20,1%)
Telediario 2: 1.457.000 (12,7%)
Informativos Telecinco 21h: 929.000 (8%)
laSexta Noticias 20h: 661.000 (7,1%)
Noticias Cuatro 2: 405.000 (4,4%)
Matinal
Telediario matinal: 140.000 (16,8%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 169.000 (14%)
El Matinal (Telecinco): 110.000 (8,6%)
RANKING
Diario: Antena 3 (14,6%), La 1 (12,4%), Telecinco (10,6%), Cuatro (6%), laSexta (5,7%), La 2 (3,3%).
Mensual: Antena 3 (13%), La 1 (12,3%), Telecinco (9,4%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,1%).
