Victoria épica
Rubén Torres gana ‘Supervivientes All Stars’ tras un reñido duelo con Jessica Bueno
El bombero se impone en una final marcada por la emoción, el suspense y los giros de última hora.
Carlos Merenciano
Rubén Torres se ha convertido en el ganador de ‘Supervivientes All Stars 2025’, una edición que ha llevado al límite a sus participantes y que se ha cerrado con una final tan emocionante como impredecible. El bombero barcelonés se impuso a Jessica Bueno en un duelo ajustadísimo que mantuvo en vilo al público hasta el último instante. Con los votos de los espectadores a través de la app de Mediaset Infinity, Jorge Javier Vázquez proclamaba su nombre ante una palapa llena de lágrimas, abrazos y tensión contenida.
La velada comenzó con la expulsión de Tony Spina, que se despedía en cuarto lugar con palabras de orgullo: “Estoy muy contento, esto me ha cambiado la vida”. A partir de ahí, la batalla se endureció. En los juegos decisivos, Torres volvió a demostrar su fortaleza física al vencer a Miri Pérez-Cabrero, asegurando su pase directo al duelo final. Miri, tercera clasificada, se despidió entre lágrimas y gratitud: “Me siento ganadora, estoy muy feliz de haber llegado hasta aquí”.
El enfrentamiento final entre Jessica y Rubén estuvo marcado por la igualdad absoluta. La audiencia vivió un auténtico ‘sorpasso’ en directo, con empates técnicos y una votación que oscilaba constantemente. Finalmente, Rubén Torres se alzó con la victoria, llevándose el cheque de 50.000 euros y el reconocimiento de sus compañeros, que aplaudieron su entrega durante toda la aventura.
Entre lágrimas y abrazos, el bombero celebró su triunfo con su pareja Laura. Mientras Laura Madrueño levantaba su brazo en la palapa, Jorge Javier Vázquez no podía ocultar su emoción: la edición más extrema de todas llegaba a su fin con una despedida vibrante que puso el broche de oro a un año histórico para el formato.
- Cinco niños tontos de empresas tecnológicas gobiernan el mundo: nos han hecho esclavos sin ninguna guerra
- Educación abre un protocolo urgente tras una denuncia pública de bullying en un instituto de Palma
- Encuentran el cuerpo sin vida del empresario desaparecido en Palma
- Mallorca, en alerta naranja: estas son las zonas donde más lloverá, según la Aemet
- Detenido un empleado de una residencia de la tercera edad de Campos por abusar sexualmente de cuatro compañeras y una interna
- La Aemet amplía a toda Mallorca la alerta por lluvias acompañadas de tormenta
- Fernando Simón: 'Habrá otra pandemia: no podemos permitir que tenga el mismo impacto que la del covid
- El perito del juicio del bebé responde a las dudas sobre su titulación: 'Esto es una caza de brujas, soy licenciado en Medicina