La próxima semana
Telecinco pone fecha de estreno a 'Gran Hermano 20' y completa su trío de realities para este otoño
El reality estrena casa y comienza su primera gala el próximo jueves 6 de noviembre a las 21:45 horas.
Redacción Yotele
Telecinco estrena el próximo jueves 6 de noviembre, 'Gran Hermano 20 a las 21:45 horas. De esta forma, la cadena completa su trío de realities este otoño en el que ha emitido 'Supervivientes All Stars' y estrenará el lunes 'La isla de las tentaciones 9'. La nueva edición llega con una casa más grande y que ha dejado atrás la tradición de Guadalix, después de 25 años siendo la sede del reality.
Con 1.700 metros cuadrados, la nueva casa contará con múltiples recursos tecnológicos, nuevas estancias, mucho más luminosa y sostenible. Además, la gran novedad llegará con el confesionario, que por primera vez estará integrado en el salón separado por un cristal inteligente.
Además, la primera gala cambia de horario y adelanta su inicio a las 21:45 horas para competir directamente con 'El Hormiguero' y 'La revuelta'. Pero no es la única novedad, Jorge Javier Vázquez estará desde la casa al inicio del programa y en los exteriores de Mediaset se cerrará el casting de 'Uno de GH', del que forman parte concursantes de entre 20 y 50 años.
'Gran Hermano', también por las tardes
El universo de 'Gran Hermano' perderá este año la gala de los martes, pero a cambio ganará espacio en las tardes de Telecinco, donde Jorge Javier (de lunes a jueves) y Nagore Robles (los viernes) presentarán 'GH. La vida en directo', que se emitirá a las 20:15 horas y reformula toda la tarde de la cadena.
