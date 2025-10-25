En 'De viernes'
Bea Archidone se rompe con el doloroso relato de Eugenia Osborne sobre la muerte de su madre
"Lo siento igual", decía emocionada la presentadora que terminó abrazando a la invitada
Kevin Rodríguez
Eugenia Osbrone fue anoche una de las invitadas de 'De viernes' y su testimonio sobre la muerte de su madre, Sandra Domecq emocionó y mucho a Bea Archidona, que acabó entre lágrimas al empatizar con la invitada.
Eugenia recordaba así uno de los momentos más duros de su vida, cuando sólo tenía 19 años y su madre fallecía: "Fue madre y padre. Siempre tan dedicada a nosotras que, en el momento en el que se fue se nos fue todo", decía muy emocionada.
"Era una dedicación absoluta y amor incondicional que no he vuelto a sentir hacia mí", añadía Osborne. "En todos los momentos de mi vida siempre pienso que me gustaría poder preguntarle qué haría ella, que me dijese que todo va a ir bien. Me acuerdo de ella todos los días y en momentos difíciles más todavía".
Entre lágrimas, la hija de Bertín seguía relatando lo que significaba la figura de su madre: "Echo de menso el olor de sus manos cuando me acariciaba la cara cuando me iba a dormir porque venía siempre a darnos un beso cuando se iba a la cama. Me acuerdo del olor de sus manos, de su risa y de verla bailar".
Ante este emotivo relato, Bea Archidona también se dejó ver emocionada y, sin poder contenerse, rompió a llorar: "Ella también ha pasado por lo mismo", explicaba Santi Acosta. "Lo que dices lo siento igual. Lo has explicado súper bien", decía la presentadora, que seguidamente se fundía en un abrazo con la invitada.
- La directora del colegio de Palma donde se ha presentado un exalumno con un cuchillo: 'Fue un estudiante modélico
- Cuatro funcionarios del Govern admiten ante la jueza que prescribían denuncias por aves electrocutadas por falta de medios
- Condenado por agredir a su hijo de 11 años por negarse a darle el móvil en Lloseta
- Adiós al comercio más antiguo de Mallorca: La mercería Ca Donya Àngela de Palma, de 1685, anuncia su cierre definitivo
- Ocho de cada diez técnicos no pueden conducir las nuevas ambulancias que ha comprado el Govern en Baleares
- Menos terraza y piscina: el Hotel Portitxol, primer afectado de la reforma del pequeño puerto de Palma
- La AEMET alerta de un cambio brusco de tiempo en Mallorca este fin de semana
- Alarma vecinal en Son Güells por la construcción de edificios de hasta doce plantas: '¿Por qué no lo hacen en Son Vida?