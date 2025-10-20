Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Políticos en televisión

'Todo es mentira' felicita a Ayuso por su cumpleaños y la presidenta de Madrid responde comprometiéndose con su visita a plató

La líder del PP madrileño ha contestado a la felicitación del programa de Risto: "el más simpático de la tele"

Ayuso

Ayuso

Kevin Rodríguez

Tenerife

'Todo es mentira' tuvo esta tarde el amable gesto de felicitar a Isabel Díaz Ayuso por su cumpleaños. El programa envió un pequeño mensaje a través del móvil de Esperanza Aguirre, colaboradora asidua del formato.

"No, si te digo que 'Todo es mentira' se va a quedar cómo uno de los programas más simpáticos de la televisión...las cosas que pasan. Y aquí estamos recién llegados a Texas, 10 de la mañana y como si llevara toda la vida despierta, voy a tener un cumpleaños de 31 horas", contestó la líder conservadora.

Después de eso, Esperanza quiso saber si el presentador quería contestarle, y él no dudó en hacerlo. Envió otro audio en el que se interesaba por cómo estaba comiendo allí y preguntaba si podrían llamarlo para cantarle el cumpleaños feliz. “Estoy bien, me traje un pequeño táper con algo que suelo desayunar siempre. ¿Qué pensabais?”, bromeó entre risas.

"¿Si aumentamos la amabilidad podemos aumentar las posibilidades de que venga al programa? ¿Qué te parece si la llamas y cantamos todo el plató el 'Cumpleaños feliz'?", lanzaba al aire el defensor..

"Presi, aquí todo el mundo te quiere mucho, pero lo que quieren es que vengas al programa", le comentó Aguirre. La respuesta Ayuso dejó sorprendidos a todos los presentes en plató al decir "va a ser una propuesta irrechazable después de esto".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un dron obliga a cerrar el tráfico en el aeropuerto de Palma durante 35 minutos
  2. Paco Garrido, el pirata del alquiler turístico ilegal en Mallorca, tiene abiertos expedientes sancionadores en 21 viviendas
  3. Joe Holles, de la tienda SONMO: 'Si cada persona que llega a Valldemossa supiera que es un territorio agrícola y gastronómico, sería otra película
  4. Pablo Riera-Marsá, hotelero de Alcúdia: «Es un error asociar turismo y masificación, en invierno padezco los mismos atascos»
  5. Una pareja a la que el Gobierno adeuda el alquiler: 'No llegamos a final de mes, pero mi inquilina vive como una reina
  6. Pascale Debetaz repartirá buñuelos gratis este martes en el calle dels Oms: 'Echaba de menos el olor de buñuelos en el centro de Palma
  7. Alquilan a turistas ilegalmente un edificio de pisos entero a solo cien metros del Ayuntamiento
  8. En Mallorca no hay mallorquines

La UIB también respalda que se contraten psicólogos sin especialidad clínica: «Tienen las competencias necesarias»

La UIB también respalda que se contraten psicólogos sin especialidad clínica: «Tienen las competencias necesarias»

Mariona Caldentey, Cata Coll y Lucía Corrales se concentran con la selección española

Mariona Caldentey, Cata Coll y Lucía Corrales se concentran con la selección española

Kering (Gucci) vende su división de belleza a L'Oréal por 4.000 millones de euros

Kering (Gucci) vende su división de belleza a L'Oréal por 4.000 millones de euros

VÍDEO | Dos concejales del Ayuntamiento de Petra participan en el pleno telemático mientras conducían su vehículo

VÍDEO | Dos concejales del Ayuntamiento de Petra participan en el pleno telemático mientras conducían su vehículo

Acepta dos años de cárcel por abusar de una joven borracha en una fiesta de cumpleaños en Binissalem

Acepta dos años de cárcel por abusar de una joven borracha en una fiesta de cumpleaños en Binissalem

El Ibex 35 se queda a las puertas de los máximos históricos de 2007 tras el repunte de Sabadell y BBVA

El Ibex 35 se queda a las puertas de los máximos históricos de 2007 tras el repunte de Sabadell y BBVA
Tracking Pixel Contents