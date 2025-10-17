Sabores conocidos
Paz Padilla impulsa a Sigfrido, el rey de los aguacates: de su vuelta a 'La que se avecina' a todos los proyectos que tiene abiertos
La actriz y presentadora reaparece en el evento de Sigfrido Fruit junto a Rosa Benito y Fernando Romay, mientras prepara su nueva película, su quinto libro y la temporada 16 de la exitosa serie de Telecinco.
Carlos Merenciano
Paz Padilla no se detiene. La actriz, humorista y empresaria gaditana atraviesa uno de los momentos más prolíficos de su carrera, combinando su regreso a la ficción con nuevos proyectos literarios, teatrales y cinematográficos. La presentadora ha reaparecido públicamente en un evento de Sigfrido Fruit, la compañía malagueña líder en producción y exportación de aguacates, para acompañar a su fundador y CEO, Sigfrido Molina, en la celebración de la II edición de ‘El Mejor Aguacate del Mundo’, una cita previa a la feria internacional Fruit Attraction 2025.
En el evento, celebrado en Málaga, Paz Padilla coincidió con Rosa Benito, su antigua compañera en ‘Sálvame’, y con el exjugador de baloncesto Fernando Romay, con quien mantiene una gran amistad. Juntos apoyaron la iniciativa de Molina, que reivindica el valor del aguacate español como producto de excelencia y sostenibilidad. “Crecer con paso firme, diferenciándonos a través de la confianza y la solidez de nuestra marca”, explicó el empresario, que ha convertido a Sigfrido Fruit en una de las compañías más potentes del sector hortofrutícola, con un incremento del 20% en producción durante el último año.
Mientras tanto, Paz continúa sumando proyectos. La actriz ya ha terminado de rodar la temporada 16 de ‘La que se avecina’, donde volverá a dar vida a La Chusa, uno de los personajes más queridos por los seguidores de la comedia. Los nuevos capítulos llegarán muy pronto a Prime Video, donde la ficción creada por los hermanos Caballero sigue siendo uno de los títulos más vistos del catálogo español.
Además, Padilla se encuentra en plena escritura de su quinto libro, que compagina con ‘Reinventarse no es gerundio (aunque debería)’, sus conferencias motivacionales que la han llevado a recorrer toda España. En estas charlas, la humorista comparte cómo ha aprendido a afrontar los golpes de la vida, gestionar los duelos y renacer con amor y humor, dos pilares que ella misma define como “las herramientas que mueven el molino de la vida”.
A todo ello se suma su gira teatral con la exitosa obra ‘El humor de mi vida’, inspirada en el libro homónimo que escribió tras la pérdida de su marido, Antonio. Y el próximo 31 de octubre, Padilla estrenará en cines ‘Cuerpos locos’, una comedia en la que interpreta a una mujer que intercambia su cuerpo con el de una niña de diez años.
Con esta intensa agenda profesional y su presencia en actos como el de Sigfrido Fruit, Paz Padilla reafirma su lugar como una de las personalidades más queridas y versátiles del panorama español, capaz de conjugar éxito, vitalidad y autenticidad dentro y fuera de los escenarios.
- La Aemet activa la alerta naranja este martes en Mallorca por la dana 'Alice': estas son las horas con más lluvia
- Azerbaiyán confirma que el hijo de un exministro investigado en Palma por blanqueo se benefició de 29 millones de euros
- Los desahuciados en Son Bordoy se rebelan: “La promotora prometió que nos pagaría 10 años de alquiler y luego nos denunció”
- Bodegas, fincas, colmados y cooperativas: la lista definitiva para comprar con los bonos de descuento verduras, embutidos, queso y aceite de Mallorca
- Investigan la muerte de una joven de 15 años en un piso de Palma
- Sancionan a un trabajador de Iberia por poner en riesgo a una compañera al maniobrar con un avión en Palma
- Tráfico aéreo nocturno en Mallorca: por qué en Palma los aviones pueden aterrizar las 24 horas
- Muere un hombre atropellado cuando deambulaba por la autopista del aeropuerto