Noche intensa en la isla
‘Supervivientes All Stars’: nueva expulsión y nominaciones que cambian por completo el rumbo del concurso
La gala dejó una despedida inesperada y un giro de poder tras una emocionante prueba de liderazgo que volvió a dividir a los concursantes.
Carlos Merenciano
La última gala de ‘Supervivientes All Stars’ dejó una noche llena de emociones, lágrimas y giros inesperados. Alejandro Albalá se convirtió en el nuevo expulsado definitivo del concurso tras perder el duelo frente a Miri Pérez-Cabrero, con quien había mantenido una relación cada vez más cercana en la isla.
La ceremonia de salvación comenzó con Gloria Camila, Alejandro y Miri como nominados. Laura Madrueño anunció que la hija de Ortega Cano era la concursante salvada, dejando a los otros dos frente a frente en la palapa. “Los espectadores han decidido que el concursante salvado sea… ¡Miri!”, comunicó Jorge Javier Vázquez, desatando la emoción entre los presentes.
La despedida entre Miri y Alejandro fue uno de los momentos más emotivos de la noche. “Estamos hablando de una persona que me ha robado prácticamente el alma”, confesaba Albalá antes de abandonar la isla, visiblemente afectado. Ella, entre lágrimas, reconocía que lo suyo “ha fluido de la forma más natural y real posible”.
Pero la gala no terminó ahí. Miri Pérez-Cabrero se enfrentó después a Carlos Alba en el ‘Duelo al Sol’ por el collar de líder. La influencer se impuso tras casi cinco minutos de resistencia sobre una estructura en el mar, consiguiendo inmunidad y el poder de nominar directamente. “Merecidísimo collar de líder”, celebró Laura Madrueño, mientras Miri dedicaba su victoria “a todas las madres”.
Ya en las nominaciones, Gloria Camila apuntó a Noel Bayarri por sus comentarios; Adara Molinero eligió a Carlos Alba; y Tony Spina fue señalado por varios compañeros, incluido Iván González. Finalmente, Miri, como líder, completó la lista nominando directamente a Tony: “No quiero tocar a las chicas, así que nomino al que más discusiones me ha dado esta semana”.
De este modo, los nominados de la semana son Carlos Alba, Noel Bayarri, Rubén Torres y Tony Spina. Una nueva tanda de nombres que promete más tensión que nunca en la recta final del concurso, donde las estrategias, las emociones y las alianzas cambian al ritmo de cada gala.
