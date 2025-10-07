Gala 3
'OT 2025' decidió a su segundo expulsado en su "mejor gala hasta el momento"
Juanjo Bona fue el invitado del programa para presentar su single 'Últimamente'
Kevin Rodríguez
Anoche, la gala 3 de 'OT 2025' decidió a su nuevo expulsado, que resultó ser Salma de Diego tras obtener únicamente el apoyo del 42 % de los votos, frente al 58 % que respaldó a Max, quien continúa en el concurso.
La velada arrancó con la actuación invitada de Juanjo Bona, exconcursante de OT 2023, quien interpretó su tema “Últimamente” fuera de competición. El grupo conjunto dio paso a las actuaciones individuales, donde todos los participantes se jugaron su permanencia frente al jurado y al público.
Tras cerrarse votaciones, se anunció la expulsión: Salma fue la segunda eliminada de la edición. A continuación, Miriam Rodríguez irrumpió en escena para revelar al favorito de la semana. Entre los más votados —Lucía, Crespo y Téyou—, Lucía fue salvada con el 33 % de los apoyos.
Por último, jurado dio luz verde a Olivia, Crespo, Cristina, Claudia, Guille, Téyou, Judit, Guillo y María Cruz para cruzar la pasarela sin riesgo de nominación, gracias a sus actuaciones destacadas. Quedaron en duda Tinho, Laura, Carlos y Max. El primero fue salvado por los profesores, mientras que los compañeros se decantaron mayoritariamente por Max.
- El Consell inicia el proceso de expropiación de la finca del castillo de Alaró
- Palma tramita dos promociones que sumarán más de 3.500 viviendas en Son Güells y Son Puigdorfila Nou
- La Policía Local ya ha identificado al conductor huido del accidente mortal en Palma
- El USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo, ya está en Palma
- El PP de Baleares quiere que Europa apoye tarifas para residentes ante la presión turística
- Buscan al conductor que se se dio a la fuga tras un accidente mortal cerca de Son Banya, en Palma
- Quedarse en Israel, del postureo a la coherencia
- El nuevo cerramiento de un bar que indigna a los vecinos de Santa Catalina: “Esto va a más”