Audiencias 05/10/2025
'DCorazón' consigue máximo histórico en domingo, mientras 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' recupera el liderazgo del prime time
El reality de Telecinco vuelve a imponerse en la noche con un 13,3%, aunque cede dos décimas respecto a la semana anterior
Redacción Yotele
‘D Corazón’ se convierte en la gran noticia del domingo televisivo al lograr su mejor dato histórico en este día de la semana con un 10,8% de cuota de pantalla. El espacio de La 1 consolida su buena racha en la franja matinal y confirma su fortaleza. También destaca el crecimiento de ‘¡Vaya fama!’ en Telecinco, que sube hasta un 7,1%, y el dominio de ‘La ruleta de la suerte’ en Antena 3, que arrasa un domingo más con un 16,4% de share.
Ya en la noche, ‘Supervivientes All Stars: Conexión Honduras’ recupera el liderazgo perdido hace una semana. El reality de Telecinco sube a lo más alto con un 13,3%, aunque cede dos décimas respecto a su anterior entrega. Le sigue ‘Una nueva vida’, que mejora medio punto y se coloca en un 11,4%, mientras que la película de La 1, ‘Toda la verdad’, baja al 10,6%.
Entre las segundas cadenas, ‘Salvados’ crece hasta un 6,1% con su entrega sobre Xosé Humberto Baena, y ‘Cuarto milenio’ firma un sólido 7,9%.
En la franja vespertina, el cine de La 1 anota un 11,4% y el ‘Multicine’ de Antena 3 se mantiene con un 11%, mientras que ‘Fiesta’ sube a un 9% en Telecinco.
PRIME TIME
La 1
La película de la semana “Toda la verdad (2016)”: 1.163.000 (10,6%)
Cine “El consejero”: 489.000 (8,1%)
Antena 3
Una nueva vida: 858.000 (11,4%)
Telecinco
Supervivientes All Stars: Conexión Honduras: 997.000 (13,3%)
laSexta
Salvados: 731.000 (6,1%)
Salvados: 258.000 (2,7%)
Salvados: 114.000 (2,1%)
Cuatro
Cuarto milenio: Arrancando la nave T21: 630.000 (5,3%)
Cuarto milenio: 715.000 (7,9%)
La 2
Imprescindibles: 200.000 (1,7%)
Versión española “La banda”: 236.000 (2,5%)
Versión española. Coloquio: 99.000 (1,5%)
LATE NIGHT
La 1
Cine 2 “El día de la bandera”: 139.000 (5,8%)
Antena 3
Una nueva vida: 137.000 (6,6%)
laSexta
Salvados: 62.000 (2,3%)
Cuatro
Cuarto milenio: 193.000 (6,6%)
La 2
Versión española: Última sesión “Sicarius, la noche y el silencio”: 45.000 (1,2%)
El camino del agua: 22.000 (1,2%)
TARDE
La 1
Sesión de tarde “La madre del novio”: 1.053.000 (11,4%)
Sesión de tarde 2 “Planes de boda”: 891.000 (10,3%)
Sesión de tarde 3 “Signora Volpe: Muerte de un fantasma”: 616.000 (7,2%)
Aquí la Tierra: 1.111.000 (11,3%)
Antena 3
Multicine “El milagro de Guery”: 1.011.000 (11%)
Multicine 2 “Secretos ocultos”: 725.000 (8,6%)
Multicine 3 “Cita para matar”: 645.000 (7,2%)
Telecinco
Fiesta: 799.000 (9%)
laSexta
La Roca: 324.000 (3,7%)
Cuatro
Home Cinema "El corredor del laberinto: La cura mortal": 538.000 (5,9%)
Home Cinema 2 "La gran fuga": 422.000 (5,1%)
La 2
Saber y ganar. Fin de semana: 318.000 (3,5%)
Grandes documentales: 210.000 (2,3%)
Planeta selva: 197.000 (2,2%)
Esto es España: 186.000 (2,2%)
Documentales de La 2: 288.000 (3,5%)
Beatus Ille: 351.000 (4,1%)
Ciberdelitos: 217.000 (2,4%)
Jane: La nueva generación: 177.000 (1,7%)
MAÑANA
La 1
Agrosfera: 77.000 (12%)
Viaje al centro de la tele: 326.000 (11,2%)
Viaje al centro de la tele: 355.000 (10,7%)
Viaje al centro de la tele: 381.000 (10,4%)
D Corazón: 655.000 (10,8%)
Antena 3
Pelopicopata: 13.000 (3,2%)
Emparejados: 50.000 (4,6%)
Emparejados: 152.000 (4,6%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 296.000 (7,5%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 583.000 (12,4%)
La ruleta de la suerte: 1.154.000 (16,4%)
Telecinco
Got Talent España: Momentazos: 75.000 (4,5%)
Got Talent España: 249.000 (7,8%)
¡Vaya fama!: 432.000 (7,1%)
laSexta
Equipo de investigación: 16.000 (2%)
Aruser@s weekend: 142.000 (7,2%)
Equipo de investigación: 204.000 (6,4%)
Equipo de investigación: 165.000 (4,8%)
Equipo de investigación: 244.000 (5,7%)
Cuatro
¡Toma salami!: 11.000 (1,7%)
¡Toma salami!: 18.000 (2,3%)
Volando voy: 62.000 (4,6%)
Volando voy: 261.000 (9,2%)
Viajeros Cuatro: 306.000 (9%)
Viajeros Cuatro: 390.000 (9,2%)
La 2
UNED: 5.000 (1%)
Antiguas civilizaciones: 23.000 (2,9%)
Los conciertos de La 2: 28.000 (2,4%)
Los conciertos de La 2: 31.000 (2%)
Medina: 39.000 (2,1%)
Buenas noticias TV: 47.000 (2,2%)
Shalom: 62.000 (2,7%)
Últimas preguntas: 98.000 (3,7%)
El día del señor: 236.000 (7,3%)
Pueblo de Dios: 119.000 (3,5%)
Saber vivir: 112.000 (3%)
Zoom tendencias: 91.000 (2,2%)
Flash moda: 61.000 (1,2%)
El escarabajo verde: 60.000 (0,9%)
¡Qué animal!: 52.000 (0,7%)
Saber y ganar: Fin de semana: 87.000 (1%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 1.849.000 (20,5%)
Telediario 1: 1.202.000 (13,2%)
Informativos Telecinco 15h: 810.000 (9%)
laSexta Noticias 14h: 571.000 (8,5%)
Noticias Cuatro 1: 477.000 (7%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.489.000 (13,1%)
Telediario 2: 1.444.000 (12,5%)
Informativos Telecinco 21h: 993.000 (8,9%)
laSexta Noticias 20h: 687.000 (7,5%)
Noticias Cuatro 2: 575.000 (6,3%)
RANKING
Diario: Antena 3 (10,3%), La 1 (10,3%), Telecinco (9,2%), Cuatro (6,3%), laSexta (4,5%), La 2 (2,5%).
Mensual: Antena 3 (12,6%), La 1 (11,2%), Telecinco (9,4%), Cuatro (6%), laSexta (5,9%), La 2 (2,9%).
