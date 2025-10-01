Un concursante de OT que trabajó en Mallorca: "El catalán no es oficial"

Polémica en Operación Triunfo por las declaraciones de un concursante vallisoletano que vivió y trabajó en Mallorca más de dos años: "El catalán es una lengua cooficial, no es oficial", tras lo cual añadió que "no es la primera lengua".

El pasado domingo 28 de septiembre, las redes sociales se llenaron de comentarios respondiendo a una escena vivida en la academia de Operación Triunfo: Iván Rojo -concursante de Valladolid- debatía con Max -concursante catalán- y Tinho -de origen gallego- sobre si un consumidor mallorquín debería o no contestar en mallorquín a un empleado que trabaja en Mallorca, pero que no entiende el idioma propio de la región, alegando que el término cooficial implica que la lengua catalana tiene menos valor que el castellano.

Los dos compañeros no tardaron en corregirle y explicarle que "cooficial" significa que las dos lenguas están al mismo nivel y son igual de oficiales.

El catalán, lengua oficial de Baleares

El diccionario panhispánico del español jurídico así como la RAE definen el término cooficial como "Dicho de una lengua: Que es de uso oficial en un lugar junto con otra", sin dejar margen para la duda.

El artículo 4 del Estatuto de las Islas Baleares define que la lengua catalana es "propia de las Islas Baleares" y constituye "junto con el castellano, carácter de idioma oficial". Así mismo, reconoce que "todos tienen derecho a conocerla y utilizarla" y, más importante, "nadie podrá ser discriminado por motivo del idioma".

Debate entre los concursantes

Durante la conversación, el vallisoletano siguió su argumento preguntando "Si yo estoy trabajando en un local, y no te estoy entendiendo ¿qué hacemos?", defendiendo que si nadie en un establecimiento entiende catalán y la local se niega ha cambiar de idioma, conociendo los dos, tal vez la solución es no atenderla.

Max y Tinho, los dos concursantes bilingües, defendieron ante la posición de Iván, monolingüe, que un mallorquín tiene derecho a hablar mallorquín en Mallorca, y que el problema no es que alguien se exprese en su idioma en su región de origen, sino el hecho de que nadie que trabaje allí sea capaz de entenderlo.

El aspirante catalán siguió explicando al de Valladolid cómo puede ser vista la situación desde el otro lado, siendo un local que vive el deterioro de su lengua: "Si tú eres quien ha decidido irse a su región buscando una oportunidad laboral, lo normal es que tú seas quien respete su cultura y su idioma".

Un exconcursante mallorquín da su opinión

Uno de los comentarios que respondían a la publicación del programa corresponde al extriunfito mallorquín Ricky Merino, que participó en la edición de OT 2017. El cantante explicaba que "En Mallorca hay gente que aunque entiende el castellano, no tiene la fluidez ni se siente cómoda hablándolo porque toda su vida ha sido siempre en mallorquín. En muchos puestos de trabajo se valora el catalán (en algunos es imprescindible) porque es lengua cooficial, mismo nivel".

Oleada de indignación

La conversación entre los tres concursantes, que en ningún momento se ha basado en atacar al otro sino en expresar sus opiniones con educación, se ha trasladado a las redes sociales, donde muchos han criticado que una persona de Valladolid decida irse a Mallorca y le moleste que le hablen en mallorquín, cuando hay 12 comunidades autónomas donde sólo se habla castellano.

El primer expulsado de la edición

Casualmente, en la gala del pasado lunes Iván Rojo fue el primer expulsado de la edición OT 2025, después de haber sido nominado la gala anterior. Interpretando la canción "It's my life" de Bon Jovi, el vallisoletano se despedía del concurso.

Un concursante mallorquín

Esta edición de Operación Triunfo cuenta con la presencia de un concursante mallorquín, Carlos de los Reyes, nacido en Albacete pero criado en Mallorca.