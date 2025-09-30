Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gala 4

'MasterChef Celebrity' vivió doble expulsión en una gala llena de lágrimas

El concurso despidió a Jorge Luengo y Masi Rodríguez

'MasterChef Celebrity'

'MasterChef Celebrity' / LA 1

Redacción Yotele

Madrid

La décima edición de 'MasterChef Celebrity' vivió anoche una gala cargada de tensión, emoción y sorpresas, que culminó con una doble expulsión.

Desde los primeros minutos del programa quedó claro que no sería una noche cualquiera. Los aspirantes compitieron bajo presión en varios retos, desde pruebas de exteriores con ingredientes especiales hasta la tradicional eliminación, donde la batalla por quedarse resultó feroz.

En el momento de la expulsión, Jorge Luengo y Masi Rodríguez abandonaron las cocinas muy emocionados. "Ha sido una experiencia súper bonita", declaró la influencer. "Me gustaría que ganase Mariló o Alejo" se atrevió a pronosticar el mago.

Aunque fue la despedida de Masi la que provocó lágrimas entre sus compañeros. Con estas dos expulsiones, las cocinas quedan ahora con menos concursantes a medida que se va acercando la recta final y la repesca.

