Gala 4
'MasterChef Celebrity' vivió doble expulsión en una gala llena de lágrimas
El concurso despidió a Jorge Luengo y Masi Rodríguez
Redacción Yotele
La décima edición de 'MasterChef Celebrity' vivió anoche una gala cargada de tensión, emoción y sorpresas, que culminó con una doble expulsión.
Desde los primeros minutos del programa quedó claro que no sería una noche cualquiera. Los aspirantes compitieron bajo presión en varios retos, desde pruebas de exteriores con ingredientes especiales hasta la tradicional eliminación, donde la batalla por quedarse resultó feroz.
En el momento de la expulsión, Jorge Luengo y Masi Rodríguez abandonaron las cocinas muy emocionados. "Ha sido una experiencia súper bonita", declaró la influencer. "Me gustaría que ganase Mariló o Alejo" se atrevió a pronosticar el mago.
Aunque fue la despedida de Masi la que provocó lágrimas entre sus compañeros. Con estas dos expulsiones, las cocinas quedan ahora con menos concursantes a medida que se va acercando la recta final y la repesca.
- Una acróbata mallorquina muere al caer de un trapecio en un circo en Alemania
- Las fuertes lluvias provocan inundaciones en calles de Selva y otras localidades de la Part Forana
- “Devolver algo a los mallorquines”: así quiere un alemán combatir la escasez de vivienda en Mallorca
- Lluvias torrenciales en el Mediterráneo antes de que el temporal alcance Baleares
- Emergencias activa el Índice de Gravedad 0 del Plan Meteobal en toda Baleares por lluvias y tormentas
- La escalinata ‘perdida’ de la calle del Agua de Palma se halla en Princeton junto a una galería de Can Aiamans
- La masiva asistencia en la primera Fira del Variat en Palma desborda a los restaurantes y genera críticas por no poder comer
- Marina Barceló es la prueba de que si te mueve el amor y la pasión puedes llegar donde quieras