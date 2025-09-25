Televisión internacional
Laura Bozzo se encierra en 'El internado', el nuevo reality chileno en el que también estarán un actor de 'Élite' y un extronista de 'Mujeres y hombres'
La que fuera concursante y finalista de 'GH VIP' suma un nuevo reality a su trayectoria, esta vez en Chile
Kevin Rodríguez
Laura Bozzo se suma al casting de 'El internado', el nuevo reality de Chile que se estrenará próximamente en el canal Mega. La exconcursante de 'GH VIP' coincidirá en el encierro con dos españoles.
El primero es Adrián Pedraja, exfutbolista que pronto decidió cambiar las botas por los guiones. Ha formado parte del elenco de series como 'Élite' o 'El secreto de Puente Viejo'.
En cuanto al segundo, se trata de Efrén Reyero, extremista de 'Mujeres y hombres y viceversa' y expareja de Marta López. El malagueño participó en la segunda edición de 'GH Dúo', pero tras el reality su exposición mediática fue disminuyendo. Ahora sorprende con su regreso al otro lado del Atlántico.
Por su parte, Laura Bozzo es una experimentada presentadora de televisión, muy famosa por su estilo franco a la hora de decir las cosas. La showoman conquistó con su paso por 'GH VIP' llegando hasta la final del concurso.
Así es El Internado
En El Internado, 18 celebrities deberán superar pruebas físicas y de cocina pero además con la tensión de estar encerrados, bajo la animación del chef Yann Yvvin, ex jurado de Masterchef Chile y El Discípulo del Chef.
- Tras el hundimiento del hotel Vell Marí de Kikín March hay 'una pésima gestión
- La nueva ordenanza fiscal de Manacor obliga a la Academia de Rafa Nadal a pagar el doble de IBI
- Dimite el máximo responsable de los funcionarios del Govern por sus roces con la nueva consellera Cabrer
- Fira del Variat en Palma, historia y preparativos de los ocho restaurantes que participarán: “Nosotros serviremos pica-pica, callos, pilotes, frit y ensaladilla”
- El Govern permitirá 35 nuevas farmacias en los municipios de Mallorca: estos son los pueblos con las nuevas licencias
- Guía definitiva de la Fira del Variat: todos los restaurantes que participan, precios, horarios y actividades
- Un conductor atraviesa la valla del aeropuerto de Palma y deja el vehículo abandonado cerca de las pistas
- Un voluntario, sobre su misión evangelizadora en la noche más loca de Mallorca: “Dios está cambiando vidas en Magaluf”