Tras su cnacelación express
Jimmy Kimmel rompe todos los récords con su regreso a la televisión y logra su programa más visto en 22 años
El humorista se volvió a poner frente a las cámaras tras una semana de cancelación por la censura de Trump
Kevin Rodríguez
Jimmy Kimmel arrasó anoche con su regreso a la televisión, rompiendo todos los récords y logrando su programa más visto en 22 años. Él humorista se volvió a hacer con el público una semana después de su cancelación por los comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk.
El programa de Kimmel fue visto anoche por más de 6,2 millones de espectadores, una cifra nunca antes vista por su programa en sus 22 años de historia, salvo con alguna emisión especial. Con este dato, el humorista cuadruplica la audiencia que venía registrando antes de la cancelación (1,5 millones).
Además, hay que destacar que esa cifra pudo haber sido más alta si Nexstar y Sinclair hubiesen levantado el veto al cómico, ya que las cadenas locales no emitieron el programa, dejando al 23% de la audiencia sin la opción de sintonizar con el show de Kimmel en su televisor.
Un monólogo con respuesta a Trump
Si esperado ha sido el regreso del estadounidense, más esperado aún fue su monólogo, en el que no dudó en responder a Trump, que había celebrado la cancelación de su programa. El humorista atacó la antiamericana censura del presidente de EEUU y respondió a la afirmación de que su programa no tenía audiencia. "Bueno, ¡hoy sí la tengo!”, ironizó el presentador, consciente de que su vuelta lograría una gran repercusión.
